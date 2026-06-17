Coupe du monde 2026 : Une star de l’équipe de France inquiète (et ce n’est pas Ousmane Dembélé)

Axel Cornic

Bien après les autres cadors comme l’Espagne ou l’Allemagne, l’équipe de France a enfin lancé son aventure en cette Coupe du monde 2026. Et de quelle manière, puisque les hommes de Didier Deschamps ont signé une large victoire face au Sénégal pour leur premier match dans la poule I (3-1). Mais les critiques ne manquent pas...

Normalement, on devrait se réjouir. Annoncée parmi les favoris en cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire sur le Sénégal. Mais tout n’a pas été parfait, loin de là.

Certaines stars ont déçu... Il y a en effet pas mal de critiques au lendemain de cette rencontre, avec certaines stars de l’équipe de France qui n’ont pas vraiment montré leur meilleur visage. L’exemple parfait n’est autre qu’Ousmane Dembélé, que tout le monde attendait au même niveau qu’au PSG, mais qui a été totalement éclipsé par les prestations de Kylian Mbappé et de Michael Olise. Le quotidien L’Equipe a même mis la note de 4/10 au Ballon d’Or 2025, soit la plus mauvaise note parmi les joueurs de champ avec son coéquipier Theo Hernandez, également pointé du doigt après ce match contre le Sénégal.