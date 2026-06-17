Équipe de France : Un problème est dénoncé avec Ousmane Dembélé, et ça concerne Kylian Mbappé !

Axel Cornic

L’équipe de France a fait son entrée en lice ce mardi soir, en battant largement le Sénégal pour son premier match de poule en cette Coupe du monde 2026. Et s’il y a eu de très bonnes choses montrées par Kylian Mbappé et Michael Olise, on ne peut pas en dire autant d’Ousmane Dembélé, critiqué au lendemain de cette rencontre.

C’est un véritable dilemme. Depuis un an et demi, Ousmane Dembélé est étincelant sous les couleurs du PSG, avec qui il a remporté deux Ligues des Champions et un Ballon d’Or. Pourtant, on n’arrive toujours pas à retrouver ce joueur en sélection et cela s’est encore vu ce mardi soir, pour le premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, face au Sénégal.

« Parmi les titulaires offensifs, il est celui qui ressort le moins renforcé de cette entrée en matière » Très attendu, il a en effet été l’un des joueurs les plus décevants de la rencontre, loin derrière un Kylian Mbappé étincelant, qui a marqué un doublé pour lancer son Mondial. « C’est sans doute un peu sévère et prématuré d’en faire le “grand perdant” du match, mais oui, parmi les titulaires offensifs, il est celui qui ressort le moins renforcé de cette entrée en matière » a reconnu Harold Marchetti, responsable de l’équipe de France au service des Sports du Parisien.