Equipe de France : «Je savais qu'il allait me voir», Kylian Mbappé se lâche sur Michael Olise !

Amadou Diawara

Grâce à un grand Michael Olise, Kylian Mbappé a pu inscrire un doublé ce mardi soir face au Sénégal. Interrogé après la victoire des Bleus contre les Lions de la Teranga, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Sénégal ce mardi soir. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire des Bleus. Mais il ne faut pas manquer de souligner que le capitaine et numéro 10 tricolore a été bien aidé par Michael Olise, qui est à l'origine de ses deux buts.

«Jouer avec Michael, c’est très facile» Présent en zone mixte après la victoire de l'équipe de France face au Sénégal, Kylian Mbappé s'est enflammé pour Michael Olise. « Jouer avec Michael, c’est très facile, c’est un joueur qui a toujours la tête levée, il faut toujours essayer de lui donner une solution, il a toujours cette envie de jouer vers l’avant, de servir ses partenaires. Je savais qu’il allait me voir à chaque fois que j’allais faire des mouvements. Même si des fois, le ballon ne m’arrive pas, ce n’est pas grave. C’est super cool, mais c’est qu’un premier match », a déclaré l'attaquant de 27 ans.