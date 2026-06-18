«Montre plus de cran» : Ousmane Dembélé se fait recadrer par un ancien de l'équipe de France !

Alexis Brunet

Face au Sénégal, contrairement à Kylian Mbappé ou bien Bradley Barcola, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment brillé. Le joueur du PSG n’a pas le même rayonnement avec l’équipe de France que celui qu’il a en club et cela embête certains. C’est le cas de Benoît Costil qui a demandé à l’ancien joueur du Stade Rennais d’en montrer un peu plus.

Depuis deux saisons, Ousmane Dembélé s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Parisien a remporté un Ballon d’or et deux Ligues des champions avec le PSG, mais pour le moment il n’arrive pas à afficher un niveau semblable quand il étrenne le maillot de l’équipe de France. L’ancien pensionnaire du FC Barcelone est quelque peu bloqué en sélection par son ami et capitaine Kylian Mbappé.

« C’est lui qui doit avoir le déclic pour être plus performant » Si au PSG Ousmane Dembélé évolue souvent en pointe, en équipe de France cette place est occupée par Kylian Mbappé. Le Parisien doit donc prendre place sur un côté, mais selon Benoît Costil, qui s’est exprimé dans Rothen s’enflamme, le Parisien est aussi capable de briller, que cela soit sur l’aile droite ou bien à gauche. « On le sait, il aura jamais le statut qu’il a au PSG. Il aura jamais un entraîneur comme Luis Enrique au PSG qui, quand il travaille une équipe, une composition autour de lui pour le mettre en valeur, etc… Et qu’aujourd'hui, l’équipe de France, la star, la vedette, le facteur X, c’est Kylian Mbappé. Qui est devant et qui joue en pointe, qu’on le veuille ou non, du moins sous l’ère Deschamps. Et aujourd’hui Ousmane, on a pu le voir, numéro dix, ça l’a pas trop fait. Il a été décalé sur la droite, il a pu jouer par le passé à droite, à gauche, il a été performant que cela soit au Barça, à Dortmund, à Rennes à l’époque où il était bien plus jeune, au PSG aussi en arrivant. Donc pour moi il est capable de jouer aussi à droite ou à gauche. Donc pour moi, à mon sens, il est capable d’élever son niveau. C’est un joueur qui est quand même Ballon d’or, deux Ligues des champions, on n'a pas besoin de le rassurer. C’est lui qui doit avoir le déclic pour être plus performant en ce qui concerne l’équipe de France. »