Coupe du monde 2026 : «On a un sentiment de voir un joueur triste», le cas Ousmane Dembélé fait réagir sur RMC !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France a fait son entrée dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Les Bleus se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola. Aligné comme titulaire, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment brillé. Selon Benoît Costil, qui s’est exprimé sur RMC, le Ballon d’or semble triste sur le terrain.

Pour ses grands débuts dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a pu compter sur un grand Kylian Mbappé. Inefficace en première période face au Sénégal mardi soir, le capitaine des Bleus a par la suite réglé la mire et inscrit un doublé en seconde période. Les protégés de Didier Deschamps se sont finalement imposés 3-1 grâce à une réalisation de Bradley Barcola alors qu’Ibrahim Mbaye avait réduit la marque pour les Lions de la Teranga.

Dembélé n’a pas brillé contre le Sénégal Si Bradley Barcola a trouvé la faille pour l’équipe de France, ce n’est pas le cas de son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or n’a pas pesé sur la rencontre et il n’a pas vraiment eu le rayonnement qu’il a habituellement à Paris. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Benoît Costil en a demandé plus à l’ancien Rennais. « On le sait, il aura jamais le statut qu’il a au PSG. Il aura jamais un entraîneur comme Luis Enrique au PSG qui, quand il travaille une équipe, une composition autour de lui pour le mettre en valeur, etc… Et qu’aujourd'hui, l’équipe de France, la star, la vedette, le facteur X, c’est Kylian Mbappé. Qui est devant et qui joue en pointe, qu’on le veuille ou non, du moins sous l’ère Deschamps. Et aujourd’hui Ousmane, on a pu le voir, numéro dix, ça l’a pas trop fait. Il a été décalé sur la droite, il a pu jouer par le passé à droite, à gauche, il a été performant que cela soit au Barça, à Dortmund, à Rennes à l’époque où il était bien plus jeune, au PSG aussi en arrivant. Donc pour moi il est capable de jouer aussi à droite ou à gauche. Donc pour moi, à mon sens, il est capable d’élever son niveau. C’est un joueur qui est quand même Ballon d’or, deux Ligues des champions, on n'a pas besoin de le rassurer. C’est lui qui doit avoir le déclic pour être plus performant en ce qui concerne l’équipe de France. »