Coupe du monde 2026 - «Faut se bouger» : Hervé Renard secoue déjà les Tunisiens !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battue par la Suède (1-5) pour son premier match à la Coupe du monde, la Tunisie s’apprête à affronter le Japon avec Hervé Renard sur le banc. Nommé en catastrophe, en remplacement de Sabri Lamouchi, l’entraîneur français a envoyé un message fort à ses joueurs.

Sabri Lamouchi n’a pas résisté à la lourde défaite de la Tunisie pour son entrée en lice à la Coupe du monde face à la Suède (5-1), remplacé dès mardi par Hervé Renard. Il n’y a plus de temps à perdre alors que les Aigles de Carthages affrontent le Japon ce dimanche à 6h. Le nouveau sélectionneur a remobilisé les troupes dans un discours musclé, relayé sur les réseaux sociaux.

« On n’a pas de temps à perdre » « Il faut avancer parce que dans le football, on n’a pas de temps à perdre. Il faut se remobiliser, je sais que c’est dur, on a les jambes lourdes, plus lourdes que d’habitude. Mais quand on est professionnels, il faut savoir rebondir et ceux qu’on doit mettre sur le terrain seront ceux qui sont les plus forts mentalement, a lancé Hervé Renard à ses joueurs. J’ai regardé votre match et tout n‘est pas à jeter, le score ne reflète pas toujours la physionomie du match. (…) Vous avez fait des éliminatoires où vous n’avez pas encaissé un but. Le problème est qu’il faut se bouger. Je vous ai sentis un peu en retard dans les duels. Vous avez manqué de dynamisme. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. On se focalise sur le Japon, ce qui va venir après, ce n’est pas le problème. »