L’OM «a eu chaud», la catastrophe a été évitée de justesse !

Alexis Brunet

La saison prochaine, l’OM pourra disputer la Ligue Europa. Alors qu’il risquait une exclusion de la coupe d’Europe, le club phocéen a finalement obtenu un sursis d’un an et une amende de 10M€ au total. Une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais qui ont toutefois eu très chaud et qui ont dû mouiller la chemise pour éviter la catastrophe.

Ces derniers mois, l’OM a connu bien des galères et cela a failli se terminer de la pire des façons. Lors de la dernière journée, le club phocéen a finalement réussi à arracher une qualification pour la Ligue Europa grâce à sa victoire 3-1 contre le Stade Rennais. Un lot de consolation pour les Marseillais, qui visait initialement la Ligue des champions.

L’OM pourra disputer la Ligue Europa Après une saison très compliquée, l’OM a tout de même savouré cette qualification en Ligue Europa, mais ce n’était pas terminé. En effet, le club phocéen risquait une exclusion de toute coupe d’Europe pour n’avoir pas respecté les règles du fair-play financier. Finalement l’UEFA a rendu sa décision ce mercredi et Marseille pourra disputer la C3 la saison prochaine, mais un sursis plane au-dessus de sa tête. Pour faire simple, si la situation de l’OM ne s’améliore pas prochainement, les Olympiens seront privés de coupe d’Europe lors de la saison 2027-2028, s’ils arrivent à se qualifier. En plus de ce sursis, l’équipe de Stéphane Richard s’est vu infliger une amende de 10M€, ce qui ne devrait pas arranger ses problèmes financiers.