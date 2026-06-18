L’OM «a eu chaud», la catastrophe a été évitée de justesse !

La saison prochaine, l’OM pourra disputer la Ligue Europa. Alors qu’il risquait une exclusion de la coupe d’Europe, le club phocéen a finalement obtenu un sursis d’un an et une amende de 10M€ au total. Une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais qui ont toutefois eu très chaud et qui ont dû mouiller la chemise pour éviter la catastrophe.
Ces derniers mois, l’OM a connu bien des galères et cela a failli se terminer de la pire des façons. Lors de la dernière journée, le club phocéen a finalement réussi à arracher une qualification pour la Ligue Europa grâce à sa victoire 3-1 contre le Stade Rennais. Un lot de consolation pour les Marseillais, qui visait initialement la Ligue des champions.
L’OM pourra disputer la Ligue Europa
Après une saison très compliquée, l’OM a tout de même savouré cette qualification en Ligue Europa, mais ce n’était pas terminé. En effet, le club phocéen risquait une exclusion de toute coupe d’Europe pour n’avoir pas respecté les règles du fair-play financier. Finalement l’UEFA a rendu sa décision ce mercredi et Marseille pourra disputer la C3 la saison prochaine, mais un sursis plane au-dessus de sa tête. Pour faire simple, si la situation de l’OM ne s’améliore pas prochainement, les Olympiens seront privés de coupe d’Europe lors de la saison 2027-2028, s’ils arrivent à se qualifier. En plus de ce sursis, l’équipe de Stéphane Richard s’est vu infliger une amende de 10M€, ce qui ne devrait pas arranger ses problèmes financiers.
Les dirigeants marseillais ont dû mouiller la chemise
Ce jeudi, RMC Sport dévoile quelques informations sur la décision de l’UEFA et notamment le travail effectué par l’OM. On apprend notamment que Stéphane Richard et Frank McCourt ont dû "mouiller la chemise" pour se montrer convaincants Marseille "a eu chaud" et n’est pas passé loin de la catastrophe, à savoir une exclusion de la Ligue Europa pour la saison 2026-2027. Maintenant fixé sur son sort, le club phocéen va pouvoir se focaliser sur son mercato et notamment l’arrivée de son nouveau coach.