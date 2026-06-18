Coupe du Monde 2026 : Recalé par le Canada, ce joueur de la Côte d'Ivoire doit déclarer forfait contre l'Allemagne ?

Alexis Brunet

Samedi 20 juin, la Côte d’Ivoire affrontera l’Allemagne pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026. Malheureusement, les Éléphants seront privés pour l’occasion d’Elye Wahi. L’attaquant n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire canadien (la rencontre aura lieu à Toronto) alors qu’il est actuellement au cœur d’une affaire de paris truqués.

Pour son premier match dans la Coupe du monde 2026, la Côte d’Ivoire avait obtenu une victoire 1-0 contre l’Équateur. Une rencontre à laquelle avait participé Elye Wahi, car le joueur prêté à l’OGC Nice lors de la seconde partie de saison avait été titularisé en attaque. Malheureusement, l’ancien buteur de l’OM ne pourra probablement pas disputer la deuxième rencontre des Éléphants face à l’Allemagne qui aura lieu le 20 juin.

Wahi ne peut pas entrer au Canada pour le moment Samedi 20 juin, la Côte d’Ivoire affrontera l’Allemagne à Toronto et cela sera sans doute sans Elye Wahi. L’attaquant n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire canadien, comme l’a fait savoir la fédération ivoirienne de football par un communiqué. « Le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe. » Toutefois, selon les informations de L’Équipe, Wahi aurait encore une petite chance de pouvoir prendre part à la rencontre, tant que le groupe ivoirien n’a pas quitté les Etats-Unis, ce qui devrait être le cas vers 3H du matin heure française. De son coté, le joueur ne comprendrait pas cette décision comme le fait savoir RMC Sport.