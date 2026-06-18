Équipe de France : Kylian Mbappé à l’origine d’un «vrai problème» avec Ousmane Dembélé ?

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, l’équipe de France a réussi son entrée en lice face au Sénégal à la Coupe du monde 2026 (3-1). Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a répondu aux critiques à son sujet sur le terrain. Cependant, le capitaine des Bleus serait à l’origine d’un véritable problème avec Ousmane Dembélé, dont la prestation a été mitigée face aux Lions de la Teranga.

L’équipe de France a bien entamé sa Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face au Sénégal ce mardi au MetLife Stadium du New Jersey (3-1). Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé, a ainsi répondu à une partie de ses détracteurs directement sur le terrain. Pour Ousmane Dembélé, la situation est en revanche différente. Le Ballon d’Or 2025 est au coeur de certaines incertitudes dans le onze des Bleus. L’attaquant du PSG serait d’ailleurs confronté à un problème dont son homologue du Real Madrid est indirectement à l’origine.

«L’équipe est faite autour de Mbappé» « Il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France. Ses performances sont moyennes, il n’a pas de match significatif. Même dans l’axe derrière Mbappé, il a du mal. Il n’aura jamais l’équipe faite autour de lui comme au PSG parce qu’il y a Mbappé et que l’équipe est faite autour de Mbappé » a ainsi expliqué Eric Di Meco au micro de RMC.