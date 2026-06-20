Equipe de France : «Un valet au service de Mbappé», le craquage de cette star du rap sur Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe et Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé ne parvient pas à avoir le même impact en équipe de France qu’au PSG. Mais pour la star du rap Rohff, cela est notamment dû au fait que les Bleus mettent tout en place pour le petit confort du capitaine Kylian Mbappé, ce qui dessert Dembélé.

Depuis le début de la Coupe du Monde, un débat est lancé entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025, étincelant avec le PSG, ne parvient pas encore à trouver sa place au sein de l’équipe de France. Pour certains, cela est dû au fait que l’attaquant parisien est en quelque sorte « sacrifié » sur le côté afin de mettre le capitaine français dans les meilleures conditions. A ce propos, le rappeur Rohff a poussé un gros coup de gueule sur ce sujet ce samedi.

« Ça me révolte au plus haut point » « Ah moi ça me révolte au plus haut point ! L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable ! Si Ousmane jouait à son vrai post il te ferait oublier Mbappé je vous le jure ! Avec en prime le pressing et les retours en défense les créations d’espace mais bon voilà le chouchou de DD est choisi. Pfff », a écrit la star du rap depuis son compte X.