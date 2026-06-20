Equipe de France : «Un valet au service de Mbappé», le craquage de cette star du rap sur Ousmane Dembélé !

Double champion d’Europe et Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé ne parvient pas à avoir le même impact en équipe de France qu’au PSG. Mais pour la star du rap Rohff, cela est notamment dû au fait que les Bleus mettent tout en place pour le petit confort du capitaine Kylian Mbappé, ce qui dessert Dembélé.
Depuis le début de la Coupe du Monde, un débat est lancé entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025, étincelant avec le PSG, ne parvient pas encore à trouver sa place au sein de l’équipe de France. Pour certains, cela est dû au fait que l’attaquant parisien est en quelque sorte « sacrifié » sur le côté afin de mettre le capitaine français dans les meilleures conditions. A ce propos, le rappeur Rohff a poussé un gros coup de gueule sur ce sujet ce samedi.
« Ça me révolte au plus haut point »
« Ah moi ça me révolte au plus haut point ! L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable ! Si Ousmane jouait à son vrai post il te ferait oublier Mbappé je vous le jure ! Avec en prime le pressing et les retours en défense les créations d’espace mais bon voilà le chouchou de DD est choisi. Pfff », a écrit la star du rap depuis son compte X.
« C’est limite qu’il s’estime heureux d’avoir du temps de jeu »
« Oui Ils lui ont refusé le tapis rouge, la suite royale, le King size et même privé du spa et du room service non ils lui ont donné des tickets resto la pfff La meilleur attaque du monde, les champions d’Europe 2 années consécutives forcés de jouer pour le petit kiki non c’est trop abusé. C’est limite qu’il s’estime heureux d’avoir du temps de jeu, le temps qu’il trouve ses marques et qu’il fasse briller l’autre avant qu’il se fasse remplacer à 15 minutes de la fin », conclut Rohff, déçu pour Ousmane Dembélé.