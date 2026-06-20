Ousmane Dembélé est «imprévisible» : Un joueur de l’équipe de France n'en revient toujours pas !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Double vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Présent à ses côtés en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, Lucas Digne s’est enflammé pour son coéquipier.

À 32 ans, Lucas Digne est le joueur le plus ancien de l’équipe de France présent en Amérique du Nord, Didier Deschamps l’ayant convoqué pour la première fois quelques mois avant la Coupe du monde au Brésil en 2014. Le latéral gauche d’ Aston Villa a vu passer du monde chez les Bleus mais reste impressionné par Ousmane Dembélé , qu’il décrit comme l'ailier le plus difficile à gérer avec qui il a joué.

« En équipe de France, c'est Ousmane. Il est imprévisible. Comment dire ? Il a tout (rires). Il va vite, il peut partir des deux côtés, il a la finition. Il a la vision du jeu. C'est un diamant absolu. Tu essaies de le coller au maximum, de lui laisser le moins de temps pour penser. Mais ces joueurs-là, ils n'ont pas besoin de dix secondes pour penser (sourire) », a répondu Lucas Digne , interrogé par L’Équipe.

Messi comme adversaire

Concernant les adversaires, Lucas Digne a immédiatement pensé à un joueur qui n’étonnera personne : « J'aurais dit Messi mais je ne l'ai pas joué avec l'équipe de France. (Il réfléchit.) Ça ne me vient pas, ça fait le mec qui n'a jamais perdu un duel de sa vie (rires). Ah si, en jeunes, c'était un Allemand en U18. Il a complètement disparu. Il était totalement incroyable. Ce jour-là, il était dans un jour de grâce. Il rentrait tout ce qu'il tentait, un petit gaucher. J'ai pris le bouillon. »

Au cours de l’échange, l’ancien joueur du PSG s’est également enflammé pour Patrice Evra, le meilleur latéral gauche qu’il a côtoyé en équipe de France : « C'est le plus historique par sa carrière, par l'aura qu'il avait sur l'équipe. Il était hyper complet. Pendant des années, il l'a montré à Manchester. C'était un roc défensif et il savait apporter offensivement quand il fallait aussi. Il avait cette expérience qui lui permettait de savoir gérer tactiquement, de savoir gérer le tempo. Non, lui, c'était le plus complet, le plus fort. »