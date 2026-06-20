Equipe de France : Que doit changer Didier Deschamps à la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1). Alors que tous les joueurs de Didier Deschamps n'étaient pas au top de leur forme ce mardi, il pourrait y avoir du changement pour la suite de la compétition. D'après vous, qui mérite sa chance dans le XI de départ des Bleus ? A vos votes !

Pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se frotter au Sénégal. Après une première mi-temps poussive, les Bleus ont réussi à trouver le chemin des filets.

Mbappé et Olise ont régalé l'équipe de France Grâce à un incroyable offrande de Michael Olise, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 66ème minute de jeu. Alors que Bradley Barcola a doublé la mise (82'), Ibrahim Mbaye (90+5') a réduit la marque dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Dans la foulée, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a inscrit un deuxième but (90+6') pour sceller la victoire tricolore.