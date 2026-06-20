Equipe de France : Que doit changer Didier Deschamps à la Coupe du Monde ?

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1). Alors que tous les joueurs de Didier Deschamps n'étaient pas au top de leur forme ce mardi, il pourrait y avoir du changement pour la suite de la compétition. D'après vous, qui mérite sa chance dans le XI de départ des Bleus ? A vos votes !
Pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se frotter au Sénégal. Après une première mi-temps poussive, les Bleus ont réussi à trouver le chemin des filets.
Mbappé et Olise ont régalé l'équipe de France
Grâce à un incroyable offrande de Michael Olise, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 66ème minute de jeu. Alors que Bradley Barcola a doublé la mise (82'), Ibrahim Mbaye (90+5') a réduit la marque dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Dans la foulée, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a inscrit un deuxième but (90+6') pour sceller la victoire tricolore.
Equipe de France : Une charnière centrale infranchissable
Lors de ce choc entre la France et le Sénégal, Kylian Mbappé et Michael Olise se sont particulièrement illustrés, tout comme la charnière centrale composée de William Saliba et de Dayot Upamecano. Entré en jeu, Bradley Barcola a gagné des points grâce à son but, et on peut également citer Adrien Rabiot du côté des bons élèves. Pour le reste, ils sont capables de faire mieux. Mais ils pourront monter en puissance au fil des matchs. A moins qu'ils n'ait pas l'occasion de le faire. En effet, Didier Deschamps pourrait faire des changements dans son XI.
D'après vous, Didier Deschamps doit-il changer quelque chose dans sa composition de départ pour la suite de la Coupe du Monde ? C'est le moment de voter !