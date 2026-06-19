Kylian Mbappé fait «trois fois mieux» qu’Ousmane Dembélé dans ce domaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé semble plus en retrait par rapport à Kylian Mbappé en équipe de France. Le double champion d’Europe avec le PSG est également moins « médiatisé » que l’attaquant du Real Madrid d’après une étude réalisée autour des puissances d’images des Bleus présents à cette Coupe du Monde 2026. Explications.

Considérée comme l’un des grands favoris de cette édition 2026 de la Coupe du Monde, l’équipe de France dispose de nombreuses stars. Ayant franchi un cap avec le Bayern Munich, Michael Olise s’affirme un peu plus comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Désiré Doué et Bradley Barcola ont pris de l’ampleur avec le PSG, tandis que certains joueurs comme Dayot Upamecano (Bayern Munich) et William Saliba (Arsenal) sont devenus des tauliers de la défense. Double champion d’Europe et Ballon en titre, Ousmane Dembélé a également pris une nouvelle dimension. Cependant, aucun d’entre eux n’a plus d’impact que Kylian Mbappé.

Mbappé, un impact énorme en dehors des terrains Ce vendredi, le Parisien a publié une étude réalisée en partenariat avec Sporsora, organisation interprofessionnelle spécialiste de l’économie du sport. Cette dernière a analysé différents modules afin de mesurer l’impact à la fois économique et médiatique des joueurs de l’équipe de France, et sans surprise, Kylian Mbappé devance les débats. En récoltant différentes données comme les salaires, les abonnés sur les réseaux sociaux, ou encore leur valeur marchande, Sporsora a dévoilé son classement dominé par l’attaquant du Real Madrid, suivi de loin par Ousmane Dembélé et Michael Olise.