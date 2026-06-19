Kylian Mbappé fait «trois fois mieux» qu’Ousmane Dembélé dans ce domaine !

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé semble plus en retrait par rapport à Kylian Mbappé en équipe de France. Le double champion d’Europe avec le PSG est également moins « médiatisé » que l’attaquant du Real Madrid d’après une étude réalisée autour des puissances d’images des Bleus présents à cette Coupe du Monde 2026. Explications.
Considérée comme l’un des grands favoris de cette édition 2026 de la Coupe du Monde, l’équipe de France dispose de nombreuses stars. Ayant franchi un cap avec le Bayern Munich, Michael Olise s’affirme un peu plus comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Désiré Doué et Bradley Barcola ont pris de l’ampleur avec le PSG, tandis que certains joueurs comme Dayot Upamecano (Bayern Munich) et William Saliba (Arsenal) sont devenus des tauliers de la défense. Double champion d’Europe et Ballon en titre, Ousmane Dembélé a également pris une nouvelle dimension. Cependant, aucun d’entre eux n’a plus d’impact que Kylian Mbappé.
Mbappé, un impact énorme en dehors des terrains
Ce vendredi, le Parisien a publié une étude réalisée en partenariat avec Sporsora, organisation interprofessionnelle spécialiste de l’économie du sport. Cette dernière a analysé différents modules afin de mesurer l’impact à la fois économique et médiatique des joueurs de l’équipe de France, et sans surprise, Kylian Mbappé devance les débats. En récoltant différentes données comme les salaires, les abonnés sur les réseaux sociaux, ou encore leur valeur marchande, Sporsora a dévoilé son classement dominé par l’attaquant du Real Madrid, suivi de loin par Ousmane Dembélé et Michael Olise.
La star du Real Madrid trois fois plus populaire qu’Ousmane Dembélé ?
Sur Google, le nom de Kylian Mbappé est notamment recherché trois fois plus que celui d’Ousmane Dembélé, pourtant Ballon d’Or en titre. « La France a tellement été en attente d’un grand héritier à Zinédine Zidane après 2006, que son éclosion ultra-précoce dès 17 ans, associée à une victoire en Coupe du monde dès 2018, l’a fait monter très haut. Le fait qu’il se construise ensuite à travers une carrière en France, à Monaco puis au PSG pendant de nombreuses années, avant de signer ensuite au Real Madrid, ça n’a fait qu’asseoir sa suprématie », analyse Pierre-Olivier Bodin, travaillant pour Sporsora.