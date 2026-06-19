Coupe du monde 2026 - Lionel Messi cartonne face à l'Algérie : Même l'équipe de France a été choquée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a 4 ans, l'Argentine remportait la Coupe du monde. En 2026, l'Albiceleste a un titre à défendre et voilà qu'elle a démarré très fort avec une grosse victoire contre l'Algérie (3-0). Auteur d'un triplé, Lionel Messi a impressionné tout le monde dès le début de la compétition. Une performance XXL qui n'est clairement pas passée inaperçue, allant même jusqu'à choquer le vestiaire de l'équipe de France.

Si on a surtout parlé de la France et de l'Espagne, il ne faut pas oublier l'Argentine pour la victoire finale dans cette Coupe du monde 2026. Et face à l'Algérie, Lionel Messi n'a pas manqué de le rappeler. A bientôt 39 ans, La Pulga a inscrit un triplé pour offrir la victoire face aux Fennecs. Trois buts qui permettent par ailleurs à Messi de rejoindre Miroslav Klose avec 16 réalisations en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Forcément, il a été difficile de passer à côté...

« Le triplé de Messi nous a marqués » Tout le monde a forcément vu ce triplé de Lionel Messi face à l'Algérie. Ça a en tout cas été le cas dans le vestiaire de l'équipe de France. En conférence de presse, Malo Gusto a d'ailleurs révélé la réaction des Bleus à la performances de La Pulga. « Il y a des matches relevés, de très bonnes équipes. Cela permet de voir autre chose, c’est bien pour le football mondial. Le foot passe à la télévision toute la journée ici. Le triplé de Messi nous a marqués. Incroyable. La deuxième mi-temps de notre match a été belle à voir pour tout le monde », a dit le joueur de Chelsea en parlant de ce début de Coupe du monde.