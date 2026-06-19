Coupe du monde 2026 - Lionel Messi cartonne face à l'Algérie : Même l'équipe de France a été choquée

Il y a 4 ans, l'Argentine remportait la Coupe du monde. En 2026, l'Albiceleste a un titre à défendre et voilà qu'elle a démarré très fort avec une grosse victoire contre l'Algérie (3-0). Auteur d'un triplé, Lionel Messi a impressionné tout le monde dès le début de la compétition. Une performance XXL qui n'est clairement pas passée inaperçue, allant même jusqu'à choquer le vestiaire de l'équipe de France.
Si on a surtout parlé de la France et de l'Espagne, il ne faut pas oublier l'Argentine pour la victoire finale dans cette Coupe du monde 2026. Et face à l'Algérie, Lionel Messi n'a pas manqué de le rappeler. A bientôt 39 ans, La Pulga a inscrit un triplé pour offrir la victoire face aux Fennecs. Trois buts qui permettent par ailleurs à Messi de rejoindre Miroslav Klose avec 16 réalisations en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Forcément, il a été difficile de passer à côté...
« Le triplé de Messi nous a marqués »
Tout le monde a forcément vu ce triplé de Lionel Messi face à l'Algérie. Ça a en tout cas été le cas dans le vestiaire de l'équipe de France. En conférence de presse, Malo Gusto a d'ailleurs révélé la réaction des Bleus à la performances de La Pulga. « Il y a des matches relevés, de très bonnes équipes. Cela permet de voir autre chose, c’est bien pour le football mondial. Le foot passe à la télévision toute la journée ici. Le triplé de Messi nous a marqués. Incroyable. La deuxième mi-temps de notre match a été belle à voir pour tout le monde », a dit le joueur de Chelsea en parlant de ce début de Coupe du monde.
« Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus »
Lionel Messi est donc revenu à hauteur de Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. un record à propos duquel l'Argentin expliquait à la suite de la victoire face à l'Algérie : « Bien sûr que c’est un honneur, pour ce que ça représente, d’être là à côté de Klose. Il y a Ronaldo aussi (troisième du classement). Mais je pense que ça ne signifie rien. Mbappé en a marqué deux aussi aujourd’hui. Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus. C’est une fierté de pouvoir me mesurer à tous ces joueurs. Ronaldo a été l’un des plus grands, mais il n’est pas premier de ce classement ».