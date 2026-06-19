Coupe du monde 2026 : Le coup de gueule sur RMC contre l'Algérie à cause de Lionel Messi

L'entrée en lice de l'Algérie dans cette Coupe du monde 2026 a été très compliquée. Alors que les Fennecs étaient opposés à l'Argentine, ça s'est soldé par une sévère défaite (3-0) avec un triplé de Lionel Messi. Revenant sur la performance des joueurs de Vladimir Petkovic, Walid Acherchour n'a pas été tendre, critiquant notamment les réactions algériennes vis-à-vis de Messi.
Ayant un titre de championne du monde à défendre, l'Argentine a envoyé un message fort d'entrée. Pour son premier match à la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie (3-0), profitant notamment d'un Lionel Messi de gala, auteur d'un triplé. A bientôt 39 ans, La Pulga a montré qu'elle évoluait encore à un très haut niveau, mais voilà qu'au-delà de cette performance, Walid Acherchour a surtout voulu critiquer les Algériens.
« Je ne suis pas fan de cet aveu de faiblesse »
A l'occasion de l'After Foot, le chroniqueur de RMC s'est donc lâché sur la copie rendue par l'Algérie face à l'Argentine de Lionel Messi. C'est ainsi que Walid Acherchour a lâché dans un premier temps : « Qu'on kiffe ce qu'a fait à Messi à 39 ans, il n'y a aucun problème mais j'ai trouvé la performance de l'Algérie beaucoup trop spectatrice. Elle s'est trop réfugiée, dans l'après-match, derrière la performance de Lionel Messi en disant: "Messi, quand il est comme ça, c'est injouable'. C'est un peu l'arbre qui cachait la forêt et je ne suis pas fan de cet aveu de faiblesse. Oui, Messi a fait un super match mais ce n'est pas lui qui défend avec l'Argentine, ni lui qui joue au milieu de terrain non plus. Sans le ballon, il est inutile pour son équipe et il y a moyen de faire autre chose et de mettre en danger cette équipe d'Argentine qui rentrait dans le tournoi ».
« Je reste inquiet par rapport aux comportements des joueurs parce qu'ils n'ont pas saisi où ils ont atterri »
Il a ensuite dit : « Il y a eu une leçon de football chez les Argentins et une énorme déception dans l'intensité, la cohérence tactique et le plan mis en place de Petkovic. On n'est pas loin de la honte absolue pour l'Algérie. Heureusement que Luca Zidane se réveille un peu à la fin parce que ça peut faire 4-0 ou 5-0. Des joueurs n'ont pas été à la hauteur de l'évènement, ont été trop spectateurs. On a vu à la fin du match des selfies pris avec Lionel Messi. Je pensais à la tirade mythique de Hervé Renard à ses joueurs de l'Arabie saoudite en 2022 quand il leur disait (ironiquement) de prendre des selfies avec Messi. Et j'ai véritablement eu cette impression pendant le match. Même les leaders Aïssa Mandi et Riyad Mahrez ont parlé de Messi mais je pense qu'il y avait d'autre chose à faire. (...) Oui, l'Argentine est bien meilleure, elle est championne du monde et Messi est incroyable mais ce n'est pas normal quand tu es joueur professionnel de ne pas avoir envie de leur rentrer dedans. Ils ont été totalement spectateurs de ce rendez-vous, même Petkovic. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations et cette composition catastrophique contre le Nigeria, on a eu une prolongation de Petkovic avant la Coupe du monde. C'est comme si tu allais sur Le Bon Coin et tu envoyais le virement avant d'acheter la voiture. Quand je vois d'autres nations africaines qui ont imposé un rapport de force comme l'Egypte contre la Belgique, la Côte d'Ivoire contre l'Equateur ou le Maroc contre le Brésil, on est à des années-lumières du côté algérien. On n'en parle pas assez. Ce n'est pas fini mais je reste inquiet par rapport aux comportements des joueurs parce qu'ils n'ont pas saisi où ils ont atterri. On parle de la Coupe du monde et il y a un côté fan qui m'a énormément dérangé durant tout le match ».