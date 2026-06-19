Coupe du monde 2026 : Le coup de gueule sur RMC contre l'Algérie à cause de Lionel Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'entrée en lice de l'Algérie dans cette Coupe du monde 2026 a été très compliquée. Alors que les Fennecs étaient opposés à l'Argentine, ça s'est soldé par une sévère défaite (3-0) avec un triplé de Lionel Messi. Revenant sur la performance des joueurs de Vladimir Petkovic, Walid Acherchour n'a pas été tendre, critiquant notamment les réactions algériennes vis-à-vis de Messi.

Ayant un titre de championne du monde à défendre, l'Argentine a envoyé un message fort d'entrée. Pour son premier match à la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie (3-0), profitant notamment d'un Lionel Messi de gala, auteur d'un triplé. A bientôt 39 ans, La Pulga a montré qu'elle évoluait encore à un très haut niveau, mais voilà qu'au-delà de cette performance, Walid Acherchour a surtout voulu critiquer les Algériens.

« Je ne suis pas fan de cet aveu de faiblesse » A l'occasion de l'After Foot, le chroniqueur de RMC s'est donc lâché sur la copie rendue par l'Algérie face à l'Argentine de Lionel Messi. C'est ainsi que Walid Acherchour a lâché dans un premier temps : « Qu'on kiffe ce qu'a fait à Messi à 39 ans, il n'y a aucun problème mais j'ai trouvé la performance de l'Algérie beaucoup trop spectatrice. Elle s'est trop réfugiée, dans l'après-match, derrière la performance de Lionel Messi en disant: "Messi, quand il est comme ça, c'est injouable'. C'est un peu l'arbre qui cachait la forêt et je ne suis pas fan de cet aveu de faiblesse. Oui, Messi a fait un super match mais ce n'est pas lui qui défend avec l'Argentine, ni lui qui joue au milieu de terrain non plus. Sans le ballon, il est inutile pour son équipe et il y a moyen de faire autre chose et de mettre en danger cette équipe d'Argentine qui rentrait dans le tournoi ».