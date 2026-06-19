«Je te botte le c**» : La scène insolite avec Kang-in Lee à la Coupe du monde 2026

On connait déjà le premier qualifié pour les seizièmes de de finale de la Coupe du monde 2026. En effet, grâce à sa victoire face à la Corée du Sud (1-0), avant même le 3ème match, le Mexique a validé son ticket pour la suite de la compétition. D'ailleurs, lors de cette rencontre entre Coréens et Mexicains, on a pu assister à une scène insolite entre Kang-in Lee et Javier Aguirre, sélectionneur d'El Tri.
Après avoir gagné leur premier match face à l'Afrique du Sud et la Tchéquie, le Mexique et la Corée du Sud s'affrontaient à Guadalajara avec l'objectif de la première place du groupe A de la Coupe du monde 2026. Grâce à Luis Romo, ce sont les Mexicains qui ont remporté cette rencontre. Titulaire côté coréen, Kang-in Lee n'a donc pas pu empêcher la défaite de sa sélection, lui qui retrouvait à cette occasion Javier Aguirre, son ancien entraîneur à Majorque et actuel sélectionneur du Mexique.
Lee et Aguirre échangent en plein match
Kang-in Lee et Javier Aguirre se connaissent donc très bien et c'est ainsi qu'on a pu voir le joueur du PSG discuter avec le sélectionneur du Mexique en plein match. Que se sont-ils alors dit ? Après la victoire de son équipe, Javier Aguirre est revenu sur cette scène insolite, racontant dans des propos rapportés par Marca : « Je lui ai dit : "Ne t'approche pas plus, sinon je te botte le cul" ».
Le Mexique qualifié pour les seizièmes de finale
Ayant donc remporté son deuxième match à la Coupe du monde 2026, le Mexique a validé son ticket pour les seizièmes de finale de la compétition. Avec 3 points, la Corée du Sud est deuxième du groupe devançant la Tchéquie et l'Afrique du Sud qui n'ont pas réussi à se départager (1-1) ce jeudi. Rendez-vous maintenant dans la nuit du 24 au 25 juin, à 3h, pour connaitre l'issue de ce groupe A. Alors que le Mexique affrontera la Tchéquie, la Corée du Sud se retrouvera face à l'Afrique du Sud.