«Je te botte le c**» : La scène insolite avec Kang-in Lee à la Coupe du monde 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On connait déjà le premier qualifié pour les seizièmes de de finale de la Coupe du monde 2026. En effet, grâce à sa victoire face à la Corée du Sud (1-0), avant même le 3ème match, le Mexique a validé son ticket pour la suite de la compétition. D'ailleurs, lors de cette rencontre entre Coréens et Mexicains, on a pu assister à une scène insolite entre Kang-in Lee et Javier Aguirre, sélectionneur d'El Tri.

Après avoir gagné leur premier match face à l'Afrique du Sud et la Tchéquie, le Mexique et la Corée du Sud s'affrontaient à Guadalajara avec l'objectif de la première place du groupe A de la Coupe du monde 2026. Grâce à Luis Romo, ce sont les Mexicains qui ont remporté cette rencontre. Titulaire côté coréen, Kang-in Lee n'a donc pas pu empêcher la défaite de sa sélection, lui qui retrouvait à cette occasion Javier Aguirre, son ancien entraîneur à Majorque et actuel sélectionneur du Mexique.

Lee et Aguirre échangent en plein match Kang-in Lee et Javier Aguirre se connaissent donc très bien et c'est ainsi qu'on a pu voir le joueur du PSG discuter avec le sélectionneur du Mexique en plein match. Que se sont-ils alors dit ? Après la victoire de son équipe, Javier Aguirre est revenu sur cette scène insolite, racontant dans des propos rapportés par Marca : « Je lui ai dit : "Ne t'approche pas plus, sinon je te botte le cul" ».