Coupe du monde 2026 : L’Iran va porter plainte pour dénoncer un scandale !

Alors qu’Amir Ghalesonei a déjà regretté la manière dont son équipe est traitée depuis le début de la Coupe du monde 2026, la Fédération iranienne a annoncé son intention de porter plainte auprès de la FIFA. La Team Melli ne pourra se rendre à Los Angeles qu’un jour avant son match face à la Belgique prévu dimanche.
Déjà remontée contre les conditions d’accueil aux États-Unis depuis le début de la Coupe du monde 2026, la Fédération iranienne a décidé de porter plainte auprès de la FIFA. Après voir fait match nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2) mardi, la Team Melli sera opposée à la Belgique dimanche. Une rencontre prévue à Los Angeles, où les Iraniens ne sont autorisés à se rendre qu’un jour avant le début du match.
L’Iran « déposera une plainte officielle auprès de la FIFA »
En raison des « restrictions » qui sont « imposées », la Fédération iranienne « exprimera officiellement son mécontentement et déposera une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées. » Ces « restrictions sont contraires au principe d'égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation », a indiqué un responsable iranien dans un communiqué. Lundi, Amir Ghalesonei, sélectionneur de l’Iran, avait déjà regretté les conditions d’accueil de son équipe qu’il a qualifiée de la plus « maltraitée de toute la Coupe du monde ».
« Je pense que la FIFA aurait pu mieux faire »
« C'est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la FIFA aurait pu mieux faire », avait lui aussi regretté Mehdi Taremi. « Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la FIFA non ? » Après son match contre la Belgique à Los Angeles dimanche, l’Iran affrontera l’Égypte à Seattle le samedi 27 juin.