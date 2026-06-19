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Coupe du monde 2026 : L’Iran va porter plainte pour dénoncer un scandale !

Coupe du monde 2026 : L’Iran va porter plainte pour dénoncer un scandale !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Amir Ghalesonei a déjà regretté la manière dont son équipe est traitée depuis le début de la Coupe du monde 2026, la Fédération iranienne a annoncé son intention de porter plainte auprès de la FIFA. La Team Melli ne pourra se rendre à Los Angeles qu’un jour avant son match face à la Belgique prévu dimanche.

Déjà remontée contre les conditions d’accueil aux États-Unis depuis le début de la Coupe du monde 2026, la Fédération iranienne a décidé de porter plainte auprès de la FIFA. Après voir fait match nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2) mardi, la Team Melli sera opposée à la Belgique dimanche. Une rencontre prévue à Los Angeles, où les Iraniens ne sont autorisés à se rendre qu’un jour avant le début du match.

L’Iran « déposera une plainte officielle auprès de la FIFA »

En raison des « restrictions » qui sont « imposées », la Fédération iranienne « exprimera officiellement son mécontentement et déposera une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées. » Ces « restrictions sont contraires au principe d'égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation », a indiqué un responsable iranien dans un communiqué. Lundi, Amir Ghalesonei, sélectionneur de l’Iran, avait déjà regretté les conditions d’accueil de son équipe qu’il a qualifiée de la plus « maltraitée de toute la Coupe du monde ».

« Je pense que la FIFA aurait pu mieux faire »

« C'est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la FIFA aurait pu mieux faire », avait lui aussi regretté Mehdi Taremi. « Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la FIFA non ? » Après son match contre la Belgique à Los Angeles dimanche, l’Iran affrontera l’Égypte à Seattle le samedi 27 juin.

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