Coupe du Monde : Le Portugal a un «problème» avec Cristiano Ronaldo, il veut voir Gonçalo Ramos à sa place !

Amadou Diawara

Cristiano Ronaldo était titulaire face à la République Démocratique du Congo ce mercredi. Toutefois, la star du Portugal n'a pas pesé sur le jeu de son équipe ou sur la défense adverse. D'après Benoit Costil, Roberto Martínez ferait mieux de remplacer Cristiano Ronaldo par Gonçalo Ramos.

Pour le premier match du Portugal à la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo a été titularisé. Toutefois, les hommes de Roberto Martínez ont été tenus en échec par la République Démocratique du Congo ce mercredi. D'après Benoit Costil, interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Cristiano Ronaldo doit laisser sa place à Gonçalo Ramos pour la suite de la compétition.

«Gonçalo Ramos ferait mieux que Cristiano Ronaldo» « Le problème, c'est que Cristiano Ronaldo il est joueur, il est sélectionneur, il fait un peu tout au Portugal. On a tous un respect énorme, de l'admiration pour Cristiano Ronaldo, pour sa longévité, pour son travail, pour son talent, pour tout ce qu'il fait, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un poids pour le Portugal qu'autre chose. Et je pense même qu'il peut agacer les joueurs autour de lui », a jugé Benoit Costil, avant d'en rajouter une couche.