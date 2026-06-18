Coupe du monde 2026 : Lionel Messi traverse «des jours compliqués», on connait désormais la raison ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à l'Algérie, Lionel Messi a réalisé un premier match XXL dans cette Coupe du monde 2026. Auteur d'un triplé, l'Argentin a frappé fort d'entrée. Visiblement très ému à la suite de son premier but, Messi expliquait vivre des moments compliqués en ce moment. Que se passe-t-il chez La Pulga ? On en saurait plus.

A 38 ans, Lionel Messi a donc égalé Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Auteur d'un triplé face à l'Algérie, l'Argentin a offert la victoire à l'Albiceleste (3-0) lors de son premier dans la compétition. Des débuts XXL marqués par une certaine émotion de la part du joueur de l'Inter Miami. En effet, après avoir ouvert le score contre le Fennecs, Messi a versé quelques larmes et forcément, après le coup de sifflet final, l'octuple Ballon d'Or n'avait pas manqué d'être interrogé sur ce moment.

« J'ai traversé quelques jours compliqués » Pourquoi Lionel Messi était-il donc aussi ému après son premier but face à l'Algérie ? En zone mixte après la victoire de l'Argentine, le capitaine de la sélection championne du monde en titre expliquait : « Mes larmes ? Honnêtement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l'équipe ». Forcément, à la suite des propos de Messi, l'enquête a été menée par certains pour savoir ce qui n'allait pas actuellement dans le vie de l'Argentin.