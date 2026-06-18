Coupe du monde 2026 - Cristiano Ronaldo : Le conflit d'intérêt qui fait polémique avec le sélectionneur du Portugal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le Portugais a débuté sa Coupe du monde 2026 par un match nul face à la République Démocratique du Congo (1-1). Un résultat à la suite duquel les critiques se sont abattues sur Cristiano Ronaldo ainsi que son sélectionneur, Roberto Martinez. Et voilà que l'affaire va désormais plus loin, certains allant jusqu'à parler d'un conflit d'intérêt entre les deux hommes. Explications.

Après les démonstrations de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Lionel Messi, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de débuter sa Coupe du monde. Ce mercredi, le Portugal affrontait la République Démocratique du Congo, une rencontre qui s'est terminée par un match nul (1-1). Alors que ce n'était clairement pas le score attendu pour les joueurs de Roberto Martinez, voilà que CR7 en a pris pour son grade. En effet, auteur d'une prestation très décevante, Cristiano Ronaldo n'a pas été épargné par les critiques.

« Cela n’avait aucun sens de sortir du terrain Cristiano Ronaldo » Si le quintuple Ballon d'Or n'a pas montré un très grand niveau de jeu, ce n'est pas pour autant que Roberto Martinez a décidé de le remplacer. De quoi faire grincer des dents beaucoup de gens... Mais si voilà qu'après le match nul du Portugal, le sélectionneur s'est expliqué pour sa gestion de Cristiano Ronaldo, confiant alors : « Cela n’avait aucun sens de sortir du terrain Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur buteur de l’histoire, alors que nous cherchions des buts ».