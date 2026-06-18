Coupe du monde 2026 - Cristiano Ronaldo est «une plaie» pour le Portugal : Le violent tacle de Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le match nul entre le Portugal et la République Démocratique du Congo (1-1), Cristiano Ronaldo n'est pas épargné par les critiques. Très attendu pour l'entrée en lice de sa sélection, CR7 a livré une très mauvaise performance. L'attaquant d'Al Nassr a alors été attaqué de plein fouet par de nombreux observateurs dont Daniel Riolo, qui n'a pas été tendre à son égard.

Avec ce qu'on avait vu de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Lionel Messi, l'entrée en lice de Cristiano Ronaldo avec le Portugal dans cette Coupe du monde était très attendue. Ce mercredi, le Portugal affrontait la République Démocratique du Congo et malheureusement pour la sélection dirigée par Roberto Martinez, ça ne s'est pas très bien passé, la rencontre se finissant sur un match nul (1-1). Titulaire à la pointe de l'attaque du Portugal, CR7 n'a clairement pas fait une bonne impression. Et voilà qu'à l'issue du match, ils ont été nombreux à lui tomber dessus pour le démolir suite à sa performance.

« Ils ont joué à 10 avec un piquet devant » Les critiques ont été nombreuses et violentes à l'encontre de Cristiano Ronaldo. Ça a notamment été le cas de la part de Daniel Riolo. En effet, lors de l'After Foot après Portugal-République Démocratique du Congo, il a notamment lâché sur CR7 : « Quand on prend le XI du Portugal, tu as trois champions d'Europe, il y a des vedettes et des bons joueurs partout... Le problème c'est que ça commence à faire un peu longtemps que ça dure où tu es persuadé qu'ils ont une super équipe et que ça va forcément fonctionner à un moment. Il y a des poids morts dans cette équipe. D'abord le sélectionneur n'est pas bon. Deuxièmement, Cristiano Ronaldo est une plaie, malheureusement. Ils ont joué à 10 avec un piquet devant ».