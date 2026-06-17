«Messi est protégé» : Un nouveau scandale dénoncé à la Coupe du monde 2026 ?

Alexis Brunet

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentin affrontait l’Algérie pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Les joueurs de Lionel Scaloni se sont imposés 3-0 grâce à un triplé de Lionel Messi, mais ce dernier aurait dû être exclu pour une grosse semelle sur Aïssa Mandi en première période. Selon le journaliste Vincent Duluc, l’ancien attaquant du PSG serait protégé par les arbitres.

Pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026, Lionel Messi s’est offert un triplé contre l’Algérie, mais l’Argentin aurait pu passer une soirée bien différente. En effet, l’attaquant de l’Albiceleste aurait dû être exclu en première période pour une semelle appuyée sur le mollet d’Aïssa Mandi. Finalement, l’arbitre de la rencontre n’a même pas averti le multiple Ballon d’or.

« Messi est protégé » Forcément, le fait que Lionel Messi s’en sorte sans le moindre carton a beaucoup fait parler. Sur X, le journaliste Vincent Duluc s’est exprimé sur le sujet. Selon lui, l’ancien attaquant du PSG aurait dû être exclu. « N’importe quel autre joueur aurait pris rouge, deux matches de suspension, et serait revenu pour les 16es. Messi est protégé, comme en 2018 (main volontaire, pas jaune). On a le droit d’adorer un génie et de détester l’injustice. »