«Messi est protégé» : Un nouveau scandale dénoncé à la Coupe du monde 2026 ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentin affrontait l’Algérie pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Les joueurs de Lionel Scaloni se sont imposés 3-0 grâce à un triplé de Lionel Messi, mais ce dernier aurait dû être exclu pour une grosse semelle sur Aïssa Mandi en première période. Selon le journaliste Vincent Duluc, l’ancien attaquant du PSG serait protégé par les arbitres.
Pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026, Lionel Messi s’est offert un triplé contre l’Algérie, mais l’Argentin aurait pu passer une soirée bien différente. En effet, l’attaquant de l’Albiceleste aurait dû être exclu en première période pour une semelle appuyée sur le mollet d’Aïssa Mandi. Finalement, l’arbitre de la rencontre n’a même pas averti le multiple Ballon d’or.
« Messi est protégé »
Forcément, le fait que Lionel Messi s’en sorte sans le moindre carton a beaucoup fait parler. Sur X, le journaliste Vincent Duluc s’est exprimé sur le sujet. Selon lui, l’ancien attaquant du PSG aurait dû être exclu. « N’importe quel autre joueur aurait pris rouge, deux matches de suspension, et serait revenu pour les 16es. Messi est protégé, comme en 2018 (main volontaire, pas jaune). On a le droit d’adorer un génie et de détester l’injustice. »
« C'était un mauvais geste »
Même son de cloche pour l’ancien international vénézuélien Alejandro Moreno, qui s’est exprimé sur le plateau d’ESPN. « C'est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi. Il aurait dû le recevoir. Mais ce qui est le plus inquiétant - ce qui rejoint la sensation selon laquelle les grands joueurs sont bien traités - c'est que lorsqu'il a failli marquer son triplé mais que Zidane a fait un arrêt, un plan a montré Gianni Infantino en tribunes sourire genre: 'oh mince, c'était proche'. Eh oui, ça joue sur ce genre de narration : ces gars sont traités différemment. Si tu vois l'action en direct, ça ressemble à un mauvais geste, puis tu regardes le ralenti qui confirme que c'est un mauvais geste. Quelqu'un doit regarder ça mais pourquoi Szymon Marciniak n'a pas été appelé ? Ça aurait dû être un carton rouge pour Messi. Même si j'aime beaucoup Messi, c'était un mauvais geste et quand tu attrapes le mollet d'un adversaire du dessous du genou vers la cheville, ça doit être un carton rouge. » Finalement, Lionel Messi sera donc bien présent pour le prochain match de l’Argentine contre l’Autriche, le 22 juin à 19H.