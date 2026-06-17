Coupe du monde 2026 : Mbappé chasse un record avec l’équipe de France, la réponse inattendue de Messi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

3 buts pour Lionel Messi, ce qui fait un total de 16 en Coupe du monde comme le détenteur du record Miroslav Klose et un doublé pour Kylian Mbappé. Voici le bilan des premières de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1) et de l’Argentine face à l’Algérie (3-0). La chasse au record de Klose a démarré sur les chapeaux de roue, mais pas de duel à distance entre Mbappé et lui-même selon Messi. Explications.

Finalistes de la dernière Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France et l’Argentine ont fait leur entrée en lice mardi aux États-Unis, heure locale. Et contrairement à l’Espagne, le Brésil ou encore les Pays-Bas qui ont concédé des matchs nuls pour leur début du Mondial, les Bleus et l’Albiceleste ne sont pas passés au travers. A l’instar de la finale au Lusail Stadium, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tous deux trouvés le chemin des filets : deux fois pour le Français face au Sénégal (3-1) et un triplé pour l’octuple Ballon d’or contre l’Algérie (3-0).

«Ça ne signifie rien de particulier. Mbappé aussi a marqué deux fois aujourd’hui.» Les réalisations de Kylian Mbappé lui ont permis de dépasser les 13 buts de Just Fontaine en Coupe du monde, lui qui affiche un bilan de 14 unités à présent. Lionel Messi a pour sa part égalé le recordman Miroslav Klose et ses 16 buts. En zone mixte avec son trophée d’homme du match, Messi n’a pas vraiment fêté ce record égalé. « Honnêtement, c’est un honneur d’être là, évidemment. Pour ce que cela représente d’être aux côtés de Klose et aussi avec Ronaldo. Mais je pense que ça ne signifie rien de particulier. Mbappé aussi a marqué deux fois aujourd’hui. Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus ».