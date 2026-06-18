Coupe du monde 2026 - Lionel Messi cartonne avec l'Argentine : Voilà le problème qui fait plonger le Portugal avec Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette Coupe du monde 2026 est l'occasion de voir une dernière fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec l'Argentine et le Portugal. Forcément, les deux légendes n'échappent pas aux comparaisons et après leur premier match respectif, ce n'est pas très flatteur pour CR7. En effet, alors que La Pulga a inscrit un triplé contre l'Algérie, le quintuple Ballon d'Or est lui sous le feu des critiques suite à son match contre le Congo. Daniel Riolo a d'ailleurs souligné le problème avec Cristiano Ronaldo comparé à Lionel Messi.

Championne du monde en titre, l'Argentine a débuté très fort cette Coupe du monde avec une large victoire contre l'Algérie (3-0). Et alors qu'on pouvait avoir des doutes sur l'état physique de Lionel Messi à 38 ans, il a fait taire tout le monde en inscrivant un triplé, lui permettant de rejoindre Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la compétition. La Pulga a ainsi démarré très fort et on ne peut pas en dire autant de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugal a fait match nul contre le Congo (1-1), CR7 a été la cible de violentes critiques.

« Messi sait qu'il n'a plus 20 ans, qu'il a quasi 40 ans et qu'il est en fin de carrière » Mais comment expliquer une telle différence entre Lionel Messi avec l'Argentine et Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? Daniel Riolo sait visiblement ce qui cloche. A l'occasion de l'After Foot, il a alors expliqué : « La différence entre Messi et Ronaldo est d'ordre philosophique. Messi sait qu'il n'a plus 20 ans, qu'il a quasi 40 ans et qu'il est en fin de carrière. Il se prépare en circonstance et ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Il pense qu'il a encore 25 ans, qu'il est encore dans un grand club, qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance. Et donc ils ne construisent pas l'équipe en fonction de ses faiblesses actuelles ».