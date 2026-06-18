Coupe du monde 2026 - Lionel Messi cartonne avec l'Argentine : Voilà le problème qui fait plonger le Portugal avec Cristiano Ronaldo

Cette Coupe du monde 2026 est l'occasion de voir une dernière fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec l'Argentine et le Portugal. Forcément, les deux légendes n'échappent pas aux comparaisons et après leur premier match respectif, ce n'est pas très flatteur pour CR7. En effet, alors que La Pulga a inscrit un triplé contre l'Algérie, le quintuple Ballon d'Or est lui sous le feu des critiques suite à son match contre le Congo. Daniel Riolo a d'ailleurs souligné le problème avec Cristiano Ronaldo comparé à Lionel Messi.
Championne du monde en titre, l'Argentine a débuté très fort cette Coupe du monde avec une large victoire contre l'Algérie (3-0). Et alors qu'on pouvait avoir des doutes sur l'état physique de Lionel Messi à 38 ans, il a fait taire tout le monde en inscrivant un triplé, lui permettant de rejoindre Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la compétition. La Pulga a ainsi démarré très fort et on ne peut pas en dire autant de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugal a fait match nul contre le Congo (1-1), CR7 a été la cible de violentes critiques.
« Messi sait qu'il n'a plus 20 ans, qu'il a quasi 40 ans et qu'il est en fin de carrière »
Mais comment expliquer une telle différence entre Lionel Messi avec l'Argentine et Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? Daniel Riolo sait visiblement ce qui cloche. A l'occasion de l'After Foot, il a alors expliqué : « La différence entre Messi et Ronaldo est d'ordre philosophique. Messi sait qu'il n'a plus 20 ans, qu'il a quasi 40 ans et qu'il est en fin de carrière. Il se prépare en circonstance et ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Il pense qu'il a encore 25 ans, qu'il est encore dans un grand club, qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance. Et donc ils ne construisent pas l'équipe en fonction de ses faiblesses actuelles ».
« Contrairement à Ronaldo, ses coéquipiers croient encore en Messi »
« Contrairement à Ronaldo, ses coéquipiers croient encore en Messi. C'est une grande différence avec les Portugais qui, à mon sens, ne croient plus à Ronaldo. Ses coéquipiers (de Messi) acceptent la tactique construite autour de lui. Il s'est préparé pour briller pendant cette Coupe du monde, il a fait du sur-mesure en fonction de ses capacités et de son âge. Il ne se prend pas pour Messi qui avait 20, 25 ou 30 ans. Il sait l'âge qu'il a. Il arrive dans cet état-là et il met un triplé. je dis bravo parce que je suis surpris, je ne le pensais pas. C'est compliqué d'envisager qu'il aille claquer une deuxième Coupe du monde de suite, il entrerait encore plus dans l'histoire, il serait définitivement le plus grand joueur de l'histoire du football. On n'en est pas là mais je suis soufflé. Ça m'a rendu dingo ce qu'il a fait », a ensuite dit Daniel Riolo, bluffé par ce qu'il a vu de Lionel Messi face à l'Algérie.