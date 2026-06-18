Brésil - Coupe du Monde 2026 : Enfin une bonne nouvelle pour Neymar !

Amadou Diawara

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Neymar n'a pas pu participer au premier match face au Maroc. Touché au mollet, la star de 34 ans était forfait pour l'entrée en lice de la Seleção dans la compétition. Mais heureusement pour Neymar, il a pu reprendre l'entrainement avec ses coéquipiers ce mercredi.

Alors que le Brésil a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti a créé la surprise en rappelant Neymar. Toutefois, la vedette de 34 ans s'est blessée dans la foulée. Touché au mollet, Neymar était forfait pour les matchs de préparation de la Seleção. De surcroit, il a manqué l'entrée en lice de son équipe au Mondial.

Brésil : Neymar a repris l'entrainement collectif Tombé dans le groupe C lors du tirage au sort, le Brésil a dû se frotter au Maroc d'entrée. En effet, la bande à Marquinhos a affronté celle d'Achraf Hakimi le dimanche 14 juin au MetLife Stadium de New-York. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont été tenus en échec par les Lions de l'Atlas (1-1). Après leur résultat nul, les deux équipes sont classés deuxièmes avec 1 point, derrière l'Ecosse (3 unités, 1er) qui a battu Haïti (0 point, 4ème).