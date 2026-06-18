Brésil - Coupe du Monde 2026 : Enfin une bonne nouvelle pour Neymar !

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Neymar n'a pas pu participer au premier match face au Maroc. Touché au mollet, la star de 34 ans était forfait pour l'entrée en lice de la Seleção dans la compétition. Mais heureusement pour Neymar, il a pu reprendre l'entrainement avec ses coéquipiers ce mercredi.
Alors que le Brésil a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti a créé la surprise en rappelant Neymar. Toutefois, la vedette de 34 ans s'est blessée dans la foulée. Touché au mollet, Neymar était forfait pour les matchs de préparation de la Seleção. De surcroit, il a manqué l'entrée en lice de son équipe au Mondial.
Brésil : Neymar a repris l'entrainement collectif
Tombé dans le groupe C lors du tirage au sort, le Brésil a dû se frotter au Maroc d'entrée. En effet, la bande à Marquinhos a affronté celle d'Achraf Hakimi le dimanche 14 juin au MetLife Stadium de New-York. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont été tenus en échec par les Lions de l'Atlas (1-1). Après leur résultat nul, les deux équipes sont classés deuxièmes avec 1 point, derrière l'Ecosse (3 unités, 1er) qui a battu Haïti (0 point, 4ème).
Coupe du Monde : Neymar va jouer contre Haïti ?
Privé de Neymar lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Brésil pourrait voir son numéro 10 revenir pour la prochaine rencontre. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le capitaine de Santos a retrouvé le groupe de Carlo Ancelotti à l'entrainement ce mercredi. Et il a même eu droit à une haie d'honneur réalisée par ses partenaires. A en croire le média français, Neymar espère être de retour pour affronter Haïti dans la nuit de vendredi à samedi au Lincoln Financial Field de Philadelphie.