Coupe du monde 2026 : Le message bouleversant de Yan Diomandé pour sa petite sœur décédée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une semaine après le coup d’envoi du Mondial 2026, The Players Tribune a publié une lettre émouvante écrite par l’un des acteurs de cette Coupe du monde : Yan Diomandé. Le jeune attaquant ivoirien est revenu sur la douloureuse mort de sa petite sœur Roxane seulement âgée de 15 ans. Une seule chose lui permet d’avancer depuis ce drame : prouver au monde entier que sa vision le concernant était la bonne.

La Coupe du monde 2026 a débuté le 11 juin dernier. Dans la nuit de dimanche à lundi, Yan Diomandé foulait la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie pour disputer à 19 ans son premier Mondial avec la Côte d’Ivoire. Une première réussie pour les Éléphants qui ont pris le meilleur sur l’Équateur avec une grosse prestation individuelle de l’ailier du RB Leipzig face à Piero Hincapié. Le premier match et une première preuve de la part de Diomandé comme il l’a promis à sa défunte petite sœur dans une lettre à Players Tribune.

«Tu te rappelles quand on s’asseyait et qu’on rêvait d’aller vivre en France» Un hommage touchant dans lequel Yan Diomandé s’est livré à cœur ouvert sur ce drame qu’il a vécu d’Espagne à Leganés lorsque sa sœur Roxane était en Côte d’Ivoire. « Tu te rappelles quand quelqu’un m’avait acheté un faux maillot de United et que j’avais écrit Ronaldo 7 dans le dos au marqueur noir ? Tu te rappelles quand on s’asseyait et qu’on rêvait d’aller vivre en France ? Qu’on irait faire du shopping et qu’on aurait notre propre appartement, que je serais un footballeur riche avec des voitures et une grande maison et tu n’aurais à te soucier de rien. Tu étais celle qui a toujours cru que je serais le prochain Cristiano, quand tous les autres rigolaient. Tu te rappelles quand ils m’ont mis à l’essai à Bournemouth ? A Chelsea, aux Rangers, à l’Olympiakos, à Crystal Palace? Eze et Olise étaient même venus me voir après un entraînement et m‘avaient dit: “Hey petit, t’es vraiment fort. Mais ils ne m’avaient quand même pas gardé. Même les équipes réserves de MLS ne voulaient pas de moi. Je ne savais même pas pourquoi. Ils ne m’ont jamais donné de raisons. Les adultes s’occupaient de tout. Ils m’emmenaient juste à travers l’Europe et tout le monde disait toujours non ».

«Depuis que tu es morte, je suis juste vide» Cette épreuve a soudé un peu plus les liens fraternels entre Yan Diomandé et la regrettée Roxane dont l’espoir n’a jamais vacillé concernant la réussite de son frère au haut niveau. « Mon visa a expiré. Mon rêve a pris fin. Ils m’ont renvoyé en Afrique et on a pleuré ensemble. Tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé à Leganés et on a pleuré des larmes différentes. Ça, c’était quand j’avais encore des émotions. Aujourd’hui, je ne ressens rien. C’est comme si je n’étais même plus humain. Depuis que tu es morte, je suis juste vide ».

«’Ta sœur est partie. Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre à une fête et elle ne s’est jamais réveillée. Elle est partie’ Tu avais 15 ans» Lorsque Diomandé a appris la douloureuse nouvelle, il ne s’est pas effondré émotionnellement dans la seconde tant il n’y croyait pas. « Je ne crois même pas avoir versé une larme le jour où ils m’ont dit que tu étais partie. J’étais juste sous le choc. Quelqu’un m’appelait sans arrêt depuis le pays. J’étais énervé. Je ne comprenais pas pourquoi ils n’arrêtaient pas de m’appeler. J’ai décroché et ils n’ont même pas cherché à atténuer le choc. Tu sais comment c’est là-bas. Pas d’émotions. Juste….. “Ta sœur est partie. Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre à une fête et elle ne s’est jamais réveillée. Elle est partie.” Tu avais 15 ans. 15 ans ».