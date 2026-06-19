Coupe du monde 2026 - Cristiano Ronaldo remplacé par ce joueur du PSG : Le verdict est annoncé sur RMC ?

Pierrick Levallet

Le Portugal avait sans doute rêvé d’une meilleure entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les hommes de Roberto Martinez ont été tenus en échec par le Congo ce mercredi soir (1-1). Certains réclament donc que Cristiano Ronaldo soit envoyé sur le banc et potentiellement remplacé par Gonçalo Ramos. Mais sur RMC, on pense que ce choix ne fera pas la différence.

Contrairement à l’équipe de France ou l’Angleterre, le Portugal n’a pas réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. La Seleçao a été tenue en échec face au Congo ce mercredi soir (1-1). Depuis, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques. Certains aimeraient notamment voir le quintuple Ballon d’Or sur le banc. Gonçalo Ramos pourrait éventuellement le remplacer en pointe de l’attaque portugaise. Mais sur RMC, on doute que le joueur du PSG puisse avoir les épaules pour suppléer Cristiano Ronaldo.

«Un choix fort» attendu au Portugal avec Cristiano Ronaldo « Cristiano Ronaldo sur le banc ? Je vais quand même rester prudent parce que contre la Colombie, il est capable de nous faire ravaler nos chapeaux. On ne sait jamais avec ces phénomènes là. Maintenant, la transition aurait dû être faite après la Coupe du monde 2022. Fernando Santos, qui était son père spirituel, l’a relégué sur le banc contre la Suisse avec le triplé de Gonçalo Ramos et la victoire 6-1. Un an plus tard, Fernando Santos fait une interview où il dit que Cristiano Ronaldo ne lui adressait plus la parole. Pendant un an, Cristiano Ronaldo n’a pas parlé avec son père spirituel parce qu’il l’avait mis sur le banc. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon camarade » a d’abord confié Stephen Brun dans le Super Moscato Show.