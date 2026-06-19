Coupe du monde - Côte d’Ivoire : Le calvaire enfin terminé pour Elye Wahi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’abord interdit d’entrer au Canada où la Côte d’Ivoire sera opposée à l’Allemagne samedi, Elye Wahi pourra finalement se rendre à Toronto. L’attaquant âgé de 23 ans a pu traverser la frontière et rejoindre ses coéquipiers et sera donc disponible pour cette rencontre, grâce notamment à l’intervention de son avocate et du parquet de Marseille.

Titulaire pour l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026 lundi face à l’Équateur (1-0), Elye Wahi a bien failli rater le second match de son équipe, samedi à Toronto contre l’Allemagne. Déjà suspecté d’avoir pris volontairement un carton jaune lors de Nice-Metz (0-0) lors de la 34e journée de Ligue 1, l’attaquant âgé de 23 ans a été entendu par la police et a ensuite vu son entrée au Canada lui être refusée.

Wahi pourra se rendre au Canada « Le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe », avait indiqué la Fédération ivoirienne, mais Elye Wahi a finalement pu rejoindre ses coéquipiers. Il a reçu l’Autorisation de voyage électronique (AVE) nécessaire pour entrer au Canada et pourra donc jouer face à l’Allemagne. Comme expliqué par L’Équipe, il avait pourtant reçu son visa il y a trois jours, mais le pays hôte a demandé des informations complémentaires après l’affaire de paris sportifs truqués dans laquelle il a été impliqué.