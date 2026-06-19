Coupe du monde - Côte d’Ivoire : Le calvaire enfin terminé pour Elye Wahi !

D’abord interdit d’entrer au Canada où la Côte d’Ivoire sera opposée à l’Allemagne samedi, Elye Wahi pourra finalement se rendre à Toronto. L’attaquant âgé de 23 ans a pu traverser la frontière et rejoindre ses coéquipiers et sera donc disponible pour cette rencontre, grâce notamment à l’intervention de son avocate et du parquet de Marseille.
Titulaire pour l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026 lundi face à l’Équateur (1-0), Elye Wahi a bien failli rater le second match de son équipe, samedi à Toronto contre l’Allemagne. Déjà suspecté d’avoir pris volontairement un carton jaune lors de Nice-Metz (0-0) lors de la 34e journée de Ligue 1, l’attaquant âgé de 23 ans a été entendu par la police et a ensuite vu son entrée au Canada lui être refusée.
Wahi pourra se rendre au Canada
« Le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe », avait indiqué la Fédération ivoirienne, mais Elye Wahi a finalement pu rejoindre ses coéquipiers. Il a reçu l’Autorisation de voyage électronique (AVE) nécessaire pour entrer au Canada et pourra donc jouer face à l’Allemagne. Comme expliqué par L’Équipe, il avait pourtant reçu son visa il y a trois jours, mais le pays hôte a demandé des informations complémentaires après l’affaire de paris sportifs truqués dans laquelle il a été impliqué.
Le parquet de Marseille est intervenu
La Fédération ivoirienne s’était faite une raison et était prête à le laisser à Philadelphie où se trouve le camp de base de la Côte d’Ivoire, mais l’avocate d’Elye Wahi, Marie Dosé, a rapidement pris les choses en main en écrivant au parquet de Marseille afin de s’étonner des conséquences de la médiatisation de cette affaire, alors qu’il n’a pas été mis en examen et est sorti libre après avoir été interrogé par la police. Jean-Yves Lourgouilloux, procureur adjoint de Marseille, a confirmé auprès de L’Équipe avoir aidé à débloquer la situation d’Elye Wahi, en envoyant un courrier confirmant ces éléments et ensuite transmis aux autorités ivoiriennes sur place.