Kang-in Lee : Les deux conditions imposées par le PSG pour son transfert, «sinon il restera»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2023, Kang-in Lee est un joueur du PSG. Mais voilà qu'après 3 ans, le Sud-Coréen pourrait faire ses valises. Cet été, le joueur de 25 ans apparait comme un candidat sérieux pour un départ. Mais encore faut-il répondre à quelques critères du PSG. Le club de la capitale imposerait notamment deux conditions pour le départ de Lee.

Actuellement à la Coupe du monde avec la Corée du Sud, Kang-in Lee pourrait bien ne pas retrouver le PSG à l'issue de la compétition. En effet, après 3 saisons avec le club de la capitale, le Sud-Coréen pourrait s'en aller cet été. N'étant pas le premier choix de Luis Enrique à Paris, Lee pourrait donc se trouver un meilleur rôle loin du PSG. Un transfert du Parisien se profilerait donc dans les semaines à venir. Mais encore faut-il que toutes les conditions soient réunies...

« Si le joueur demande à partir et si une bonne proposition arrive sur la table... » Kang-in Lee est aujourd'hui encore loin d'être parti du PSG, d'autant plus que le club de la capitale aurait deux conditions pour le départ du Sud-Coréen. Lesquelles ? Des propos accordés à l'AFP, une source proche des négociations dans ce dossier Lee a ainsi fait savoir : « Si le joueur demande à partir et si une bonne proposition arrive sur la table, comme pour tous les joueurs, il peut partir. Mais il faut que ces deux points soient remplis, sinon il restera ».