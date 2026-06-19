Lionel Messi : La grave fake news qui fait scandale en Argentine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une polémique qui fait du bruit en Argentine après l’annonce, à tort, sur une chaîne de télévision de la mort de Jorge Messi, le père de Lionel Messi. Une grave erreur qui n’est pas restée sans conséquence pour la présentatrice et certains membres de l’émission concernée.

En quête d’un deuxième sacre mondial avec l’Argentine, Lionel Messi était apparu particulièrement ému après avoir inscrit son premier but contre l’Algérie (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi. « C'était une question sans rapport avec le sport. J'ai traversé des jours difficiles et compliqués », confiait-il après la rencontre. La famille Messi vit un moment difficile avec les « problèmes de santé » rencontrés par Jorge, le père du joueur. « Il est actuellement sous étroite surveillance médicale et son état s'améliore, progressant positivement compte tenu de sa condition », a fait savoir le clan Messi dans un communiqué pour mettre fin aux rumeurs : « Toute autre version ou information ne provenant pas de sources fiables et reconnues ne peut être considérée comme crédible ni comme véridique. »

La mort de Jorge Messi annoncée par erreur Une sortie qui fait suite à la propagation d’une grave fake news sur le sujet, la présentatrice de télévision argentine Florencia Peña annonçant ce jeudi la mort de Jorge Messi sur la chaîne Luzu TV. « Nous regrettons profondément ce qu’il s’est passé à l’antenne lors de l’émission El Show del Verano. Pour notre chaîne, la diffusion d’informations sensibles sans vérification préalable est inacceptable », a annoncé la direction dans la foulée, décidant « de licencier toutes les personnes responsables ». Florencia Peña a de son côté pris « la décision de se retirer » : « Je présente mes excuses à la famille Messi pour le moment terrible qu’ils sont en train de vivre. J’ai vraiment honte d’avoir servi de vecteur à cette douleur. Je tiens à préciser que cette fausse information m’a été donnée en direct, et a été présentée comme vérifiée par la production de l’émission, et j’ai fait confiance. Malgré cela, j’assume ma part de responsabilité et c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer et de mettre fin à ma collaboration avec Luzu. »