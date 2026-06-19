Un Argentin en tête, Rayan Cherki devant Neymar : Un classement des plus beaux joueurs de la Coupe du monde 2026 révèlé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça fait maintenant plus d'une semaine que la Coupe du monde 2026 a débuté de l'autre côté de l'Atlantique. Un événement qui est alors l'occasion de réaliser un certain nombre d'étude. Et voilà que le classement des plus beaux joueurs de la compétition a été révélé en se basant sur différents critères. Pour ce qui est du premier, il faut regarder du côté de l'Argentine.

Via une intelligence artificielle, la société DreamAI a décidé de faire le classement des plus beaux joueurs de la Coupe du monde 2026 en se basant sur le golden ratio qui se base sur la symétrie, l'équilibre et l'harmonie du visage. Et voilà qu'à ce petit jeu, le grand gagnant se nomme Rodrigo De Paul. Alors que l'Argentin est arrivé numéro 1, Georgi Dimitrov, PDG de DreamAI a expliqué, rapporté par RMC : « L’aspect amusant de ce classement est qu’il ne reflète pas simplement la popularité footballistique. Certains joueurs que l’on s’attendrait à voir très haut sont plus bas, tandis que Rodrigo De Paul arrive en tête devant certaines des stars les plus connues au monde ».

De Paul devant Havertz et Madueke Rodrigo De Paul est donc le grand gagnant de cette étude. Quid du reste du classement ? Derrière l'international argentin de l'Inter Miami, ce sont Kai Havertz et Noni Madueke qui viennent completer le podium. Alors qu'on peut ensuite retrouver Mohamed Salah et Endrick, pour trouver trace du premier joueur français, il faut descendre au 22ème rang, où on retrouve alors Rayan Cherki. L'international tricolore se trouve d'ailleurs devant Neymar dans ce classement.