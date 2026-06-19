Coupe du monde 2026 : Les excuses après un dérapage raciste à la télévision néerlandaise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas n'avaient pu faire mieux qu'un match nul (2-2) face au Japon. Ancien international, Rafael van der Vaart était aux commentaires à la télévision néerlandaise. Et voilà qu'il a fait polémique avec un dérapage raciste. De quoi obliger Van der Vaart a présenté ses excuses suite à ses propos.

Ancien international néerlandais, Rafael van der Vaart a fait polémique avec ses commentaires lors de retransmission de la rencontre de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon pour NOS. Il s'est ainsi retrouvé accusé de racisme après avoir dit suite à une erreur de marquage de Micky Van de Ven : « Il a complètement perdu (Kamada). On peut le voir bouger librement. Si vous êtes celui qui le marque, il faut garder son joueur. Regardez, il est complètement démarqué! Van de Ven n’est nulle part. Donc (Kamada) a tout l’espace pour faire sa tête. Ils se ressemblent tous, après. Peut-être que c’est pour ça. C’est une blague bien sûr. J’ai peur de ne plus pouvoir rien dire ».

« Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit » Les propos de Rafael van der Vaart ne sont pas passés inaperçus et une polémique a éclaté. Le Néerlandais a alors tenu à présenter ses excuses. Dans un communiqué rapporté par RMC, il a dit : « Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit. Je m’oppose au racisme sous toutes ses formes et je respecte les personnes de tous horizons, de toutes ethnies et de toutes cultures ».