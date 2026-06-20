Coupe du monde 2026 : L’équipe de France va se faire «tuer» à cause de Rayan Cherki ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les grands favoris de cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France est citée avec notamment l’Espagne. Les Bleus ont des ambitions pour cette compétition et dernièrement, Rayan Cherki n’avait pas hésité à clairement les exprimer publiquement. Des propos qui n’avaient pas manqué de déclencher de nombreuses réactions et comme l’explique Lucas Hernandez, cela pourrait à terme retomber sur l’équipe de France.

A 22 ans, Rayan Cherki dispute actuellement sa première Coupe du monde avec l’équipe de France. Et voilà que le joueur de Manchester City est très ambitieux pour cette compétition. Il n’avait pas manqué de le faire savoir à la suite de la défaite des Bleus contre la Côte d’Ivoire en préparation. En effet, Cherki avait balancé au micro de TF1 : « On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde ».

« Si jamais ça ne se passe pas bien, tout le monde va lui ressortir » A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro, Lucas Hernandez est justement revenu sur ces propos de Rayan Cherki. Evoquant les possibles retombées négatives pour l’équipe de France, le joueur du PSG a confié : « Personne ne se voit trop beau dans notre équipe. Les jeunes ont fait et leur langage le montre, comme Rayan (Cherki) qui veut écraser tout le monde… Mais ça, il aurait pu le garder pour lui (sourire). Si jamais ça ne se passe pas bien, tout le monde va lui ressortir. Et on se fera tuer. Mais c’est bien aussi que chaque joueur soit confiant. Personne n’est arrogant. Il ne faut pas tout mélanger ».