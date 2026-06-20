Equipe de France : Deschamps va faire trois changements à la Coupe du Monde, Barcola est concerné !

Amadou Diawara

Après sa victoire contre le Sénégal, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Irak pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Pour cette rencontre, programmée ce lundi soir, Didier Deschamps devrait procéder à trois changements. En effet, Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola devraient être titularisés.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se frotter au Sénégal. Si la première mi-temps a été poussive, les Bleus l'ont finalement emporté avec deux buts d'écart (3-1) face aux Lions de la Teranga. Pour son deuxième match de la phase de groupes, la bande à Kylian Mbappé a rendez-vous avec l'Irak ce lundi soir. Pour l'occasion, Didier Deschamps prévoirait de remodeler légèrement son équipe.

France-Irak : Deschamps prépare trois changements Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps aurait prévu de faire trois changements dans sa composition d'équipe. En effet, Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola devraient être alignés d'entrée face à l'Irak au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Reste à savoir qui ils vont remplacer. En ce qui concerne Lucas Digne, il n'y a pas trop de suspense, il devrait prendre la place de Theo Hernandez. De son côté, Manu Koné enverra Adrien Rabiot ou Aurélien Tchoumeni sur le banc, à moins d'un remaniement tactique signé Didier Deschamps. Pour sa part, Bradley Barcola pourrait être aligné à la place de Désiré Doué ou d'Ousmane Dembélé.