Maroc - Ayyoub Bouaddi a snobé l’équipe de France : Deschamps défendu sur RMC après les critiques

Alexis Brunet

Alors qu’il avait le choix entre l’équipe de France et celle du Maroc, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter les Lions de l’Atlas chez les A. Un choix qui a beaucoup fait parler et certains ont reproché à Didier Deschamps de ne pas avoir fait grand-chose pour tenter d’attirer le prodige lillois. Mais voilà que selon certains, le sélectionneur des Bleus ne serait finalement pas tellement à blâmer dans cette histoire.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi a pris peut-être la plus grande décision de sa carrière. Le milieu de terrain du LOSC évoluait chez les jeunes avec l’équipe de France, mais il a finalement décidé de représenter le Maroc avec les professionnels et il a par la suite été convoqué pour la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. Les Bleus ont donc laissé passer un grand talent et certains le reprochent à Didier Deschamps.

« Je pense que c'est vraiment le cœur qui a parlé » Certains pointent du doigt Didier Deschamps et affirment que le sélectionneur des Bleus ne se serait pas assez impliqué dans le dossier Ayyoub Bouaddi et que ce serait donc pour cela que le milieu de terrain lillois a échappé à l’équipe de France. Au micro de l’After Foot, Samuel Umtiti n’a pas tenu le même raisonnement. Selon lui, si le joueur de 18 ans a opté pour le Maroc, c’est avant tout parce que c’est son cœur qui a parlé. « Est-ce que Didier Deschamps a raté Ayyoub Bouaddi ? Est-ce que la FFF a mal fait le boulot ? Je reste persuadé que ce n'est pas forcément la fédé. C'est le joueur qui doit prendre la décision, et c'est vraiment un choix du cœur Le connaissant personnellement, ça ne m'étonne pas, et je pense que c'est vraiment le cœur qui a parlé. Même s'il a fait ses classes en équipe de France de jeunes, il n'y a aucun souci, en tout cas pour moi. Ensuite, cette passerelle-là qu'il devait prendre pour aller chez les A, pour moi c'est vraiment le cœur qui doit parler et avec qui tu te sens de jouer, et ce n'est pas forcément la fédé. Si la fédé l'appelle et lui dit qu'il compte sur lui, si lui est persuadé que son cœur bat plus pour le Maroc, ça n'aurait rien changé. Pour moi, ce n'est pas la fédé qui a mal fait son travail, c'est plutôt Ayyoub qui a fait son choix, et il faut le respecter. »