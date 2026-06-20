Coupe du monde 2026 : Grande nouvelle concernant Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis près de trois ans, Neymar est en passe de retrouver ses coéquipiers. Carlo Ancelotti a assuré après la victoire contre Haïti (3-0) que l’ancienne star du PSG, touchée avant le début de la Coupe du monde, serait bien présente pour affronter l’Écosse mercredi soir.

Tenu échec par le Maroc pour ses débuts à la Coupe du monde, le Brésil a fait le plein de confiance dans la nuit de vendredi à samedi en battant Haïti (3-0), d’ores et déjà éliminé. Matheus Cunha (23e, 36e) et Vinicius Jr (45e+3) ont permis à la Seleção de prendre la tête du groupe C grâce à une meilleure différence de buts que le Maroc, vainqueur de l’Écosse (1-0) un peu plus tôt.

Ancelotti annonce la présence de Neymar pour l’Écosse Un temps espéré pour la rencontre, Neymar était finalement forfait et n’a pas fait le déplacement jusqu’à Philadelphie pour accompagner ses coéquipiers, restant au camp de base des Brésiliens, dans le New Jersey, afin de poursuivre son processus de récupération. Son retour est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi (minuit), pour le dernier match face à l’Écosse. « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a indiqué le sélectionneur Carlo Ancelotti après le succès contre Haïti.