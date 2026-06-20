«On l'attend au tournant» : Comment Kylian Mbappé attire les marques de luxe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu mardi le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé dispose d’une renommée mondiale. Véritable vedette en dehors des terrains, l’attaquant du Real Madrid a réalisé de nombreuses collaborations avec des marques de luxe, qui apprécient énormément son profil et son aura selon une experte dans le domaine. Explications.

A 27 ans, Kylian Mbappé espère réaliser une grosse Coupe du Monde avec l’équipe de France. Devenu mardi soir après son doublé face au Sénégal le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, l’attaquant du Real Madrid est une véritable vedette sur, et surtout en dehors des terrains. En partenariat avec le Parisien, Sporsora, une organisation interprofessionnelle spécialiste de l’économie du sport, a d’ailleurs poussé l’analyse autour de l’impact médiatique et économique autour de Mbappé, et le constat est sans appel.

« Il a cette aura mondiale qui fait qu’on l’attend au tournant » En plus de son salaire, de sa valeur marchande, de son nombre d’abonnés, mais aussi grâce à ses partenariats avec plusieurs marques de luxe (Nike, Oakley, Loewe, Hublot…), Kylian Mbappé est de loin le joueur le plus impactant de l’équipe de France. « Quoi qu’il fasse, en bien ou en moins bien, on parle de lui… Il est adulé dans le monde entier », rappelait Didier Deschamps en conférence de presse à propos de son capitaine. « Il a cette aura mondiale qui fait qu’on l’attend au tournant. Il a cette puissance-là », analyse de son côté Aurélie Dyèvre, directrice générale de Sporsora.