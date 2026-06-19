Coupe du monde 2026 : Une fusillade a éclaté avant un match !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un Uber transportant des supporters argentins a été la cible de tirs à Kansas City, avant le rencontre opposant l’Albiceleste à l’Algérie (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi (heure française). Cinq fusillades ont eu lieu en l’espace de quelques minutes, faisant au total quatre blessés et un mort.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine de Lionel Messi faisait son entrée en lice dans cette Coupe du monde, affrontant l’Algérie. Les champions du monde en titre ont répondu présent en l’emportant largement (3-0), grâce à un triplé de leur numéro 10. La rencontre avait lieu à Kansas City, où plusieurs fusillades ont éclaté avant le coup d’envoi, dont une près de l’Arrowhead Stadium.

Une série de fusillades qui fait quatre blessés et un mort Cinq fusillades ont eu lieu mardi entre 18h00 et 18h30 (heure locale) sur un tronçon de 8 kilomètres de Kansas City, toutes à au moins 6 kilomètres du stade où évoluaient Lionel Messi et ses coéquipiers révèle l'agence de presse américaine AP. Le suspect, un homme de 22 ans toujours recherché par les autorités américaines, a fait un mort et quatre blessés. Un chauffeur Uber transportant des supporters de l'équipe de football argentine fait partie des victimes, ses jours ne sont pas en danger.