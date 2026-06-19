Coupe du monde 2026 : Une fusillade a éclaté avant un match !

Un Uber transportant des supporters argentins a été la cible de tirs à Kansas City, avant le rencontre opposant l’Albiceleste à l’Algérie (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi (heure française). Cinq fusillades ont eu lieu en l’espace de quelques minutes, faisant au total quatre blessés et un mort.
Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine de Lionel Messi faisait son entrée en lice dans cette Coupe du monde, affrontant l’Algérie. Les champions du monde en titre ont répondu présent en l’emportant largement (3-0), grâce à un triplé de leur numéro 10. La rencontre avait lieu à Kansas City, où plusieurs fusillades ont éclaté avant le coup d’envoi, dont une près de l’Arrowhead Stadium.
Une série de fusillades qui fait quatre blessés et un mort
Cinq fusillades ont eu lieu mardi entre 18h00 et 18h30 (heure locale) sur un tronçon de 8 kilomètres de Kansas City, toutes à au moins 6 kilomètres du stade où évoluaient Lionel Messi et ses coéquipiers révèle l'agence de presse américaine AP. Le suspect, un homme de 22 ans toujours recherché par les autorités américaines, a fait un mort et quatre blessés. Un chauffeur Uber transportant des supporters de l'équipe de football argentine fait partie des victimes, ses jours ne sont pas en danger.
La police toujours à ses trousses
Interrogés par le journal argentin La Nación, ces fans de l’Albiceleste ont raconté qu'une voiture s'était approchée de leur Uber et que deux coups de feu avaient été tirés, blessant le chauffeur à la jambe. Ils ont expliqué avoir d'abord cru entendre un pneu éclater, avant de constater la blessure du conducteur. La police a indiqué que trois adultes et un adolescent avaient été blessés par balle et hospitalisés, l’un d’eux étant gravement touché. « Nous sommes sur les traces de cet individu et nous voulons nous assurer qu'il soit placé en détention dès que possible », a déclaré Stacey Graves, chef de la police de Kansas City. Rien n'indique pour l'heure que cette attaque soit liée au Mondial organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.