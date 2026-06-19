Coupe du Monde 2026 : Neymar se fait tacler par le président du Brésil !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec la Seleçao pour disputer la Coupe du monde 2026, Neymar n'était pas présent lors des débuts timides du Brésil face au Maroc dans la compétition. Le joueur de 34 ans s'est blessé et ne sera pas non plus de la partie pour affronter Haïti dans la nuit de vendredi à samedi. Forcément, la situation ne plaît pas à tout le monde, à tel point que même le président brésilien s'est permis un petit commentaire sur Neymar.

Présent avec la Seleçao pour disputer le dernier Mondial de sa carrière, Neymar ne peut pas s'illustrer sur la pelouse pour le moment. Le joueur brésilien, touché par les blessures pendant toute sa carrière, est encore en délicatesse avec son physique. Appelé par Carlo Ancelotti, il ne sera pas présent pour le deuxième match du Brésil. Lula, le président brésilien, semble regretter ce choix d'avoir fait appel à lui.

Neymar taclé par son président Encore touché au mollet, Neymar ne sera pas présent pour aider ses coéquipiers face à Haïti (2h30 samedi heure française). La star brésilienne est accusée par beaucoup de prendre la place de quelqu'un d'autre et il doit rester au camp de base des Brésiliens. Interrogé à propos de l'actuel attaquant du FC Santos, Lula, le président du Brésil, regrette également la situation. « Neymar? Il ne joue même pas! Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé (en équipe nationale) pour faire du télétravail » a-t-il déclaré depuis Belo Horizonte, où il participait à une cérémonie dans un hôpital.