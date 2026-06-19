Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema… Ousmane Dembélé victime d’une malédiction à la Coupe du Monde ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu une star mondiale au PSG, Ousmane Dembélé est attendu au tournant en équipe de France. Mais l’attaquant de 28 ans a manqué son entrée en lice en Coupe du Monde, réalisant une prestation compliquée face au Sénégal mardi soir (3-1). A l’instar de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ou encore Karim Benzema, Dembélé fait-il face à la malédiction des Ballon d’Or au mondial ? Explications.

Mardi soir face au Sénégal, plusieurs stars de l’équipe de France comme Kylian Mbappé, Dayot Upamecano, ou encore Michael Olise ont brillé. Ousmane Dembélé lui, semble être passé à côté de ce premier match de la Coupe du Monde. Attendu au tournant chez les Bleus après deux dernières saisons exceptionnelles réalisées avec le PSG, l’attaquant de 28 ans va devoir relever la tête. Alors que la question de son positionnement en sélection fait débat, Ousmane Dembélé pourrait également être victime d’un sacré coup du sort frappant les Ballon d’Or en Coupe du Monde.

De nombreux Ballon d’Or ont raté leur Coupe du Monde En effet, comme l’indique l’Equipe ce vendredi, de nombreux récipiendaires du prestigieux trophée individuel se sont cassés les dents lors du mondial ayant suivi leur sacre. Cela a notamment été le cas pour Lionel Messi en 2010. Ballon d’Or 2009, le génie argentin avait raté sa Coupe du Monde en état éliminé lors des quarts de finale par l’Allemagne. Même son de cloche pour Cristiano Ronaldo, qui a abordé les Coupe du Monde 2014 et 2018 dans la peau du Ballon d’Or en titre. Éliminé en poules en 2014, le Portugais était sorti tête basse face à l’Uruguay en 2018 au stade des 8èmes de finale.