Zinedine Zidane arrive : Deschamps va lui faciliter la vie en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Le retour aux affaires serait toutefois imminent pour le champion monde 98. En effet, après la Coupe du monde 2026, ZZ devrait être désigné comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Zidane passerait alors derrière Didier Deschamps, dont les bases laissées pourraient grandement l'aider.

Dans quelques semaines maintenant, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Après 14 ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps va laisser sa place. Rien d'officiel encore concernant l'identité de son successeur, mais un nom revient en boucle, celui de Zinedine Zidane. N'ayant pas caché son rêve de diriger les Bleus, l'ancien du Real Madrid serait donc attendu après le Mondial.

« Le prochain entraîneur aura beaucoup d’outils en main grâce à Didier » Zinedine Zidane pourrait ainsi passer après Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. D'ailleurs, pour l'ancien du Real Madrid, la tâche qui l'attend pourrait être facilitée par ce que va laisser DD. En effet, pour Eurosport, Marcel Desailly a expliqué : « On l’aime notre Deschamps, on aurait voulu qu’il reste parce qu’il a réussi à pérenniser le succès… Le prochain entraîneur aura beaucoup d’outils en main grâce à Didier, grâce au mental qu’il a donné aux joueurs pour performer ».