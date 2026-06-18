Coupe du monde - Zinedine Zidane : L’autre provocation révélée de Marco Materazzi en 2006

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, la finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et l’Italie avait été marquée par le coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. Lors des prolongations, le numéro 10 des Bleus avait craqué suite à une provocation de son adversaire. Et voilà que l’italien n’en était pas à son premier coup d’essai. En effet, quelques minutes plus tôt, Materazzi avait déjà cherché Zidane.

La finale de la Coupe du monde 2006 a laissé un goût amer chez les Français. Il y a 20 ans, l’équipe de France s’inclinait aux tirs au but face à l’Italie. Une rencontre que les Bleus avaient d’ailleurs terminé en infériorité numérique suite à l’exclusion de Zinedine Zidane. En effet, pour le dernier match de sa carrière, Zizou avait complètement vrillé. Face aux provocations de Marco Materazzi, le numéro 10 français avait craqué en assénant un coup de boule sur l’Italien.

« Il est mort, le vieux » C’est en prononçant ces mots « Je préfère ta putain de soeur » que Marco Materazzi aurait fait sortir Zinedine Zidane de ses gonds. Et voilà que l’Italien avait cherché le joueur de l’équipe de France tout au long de la rencontre. Pour L’Equipe, Jean-Pierre Paclet, ancien médecin des Bleus, a d’ailleurs fait une révélation. Alors qu’on jouait la 80ème minute de cette finale, Zizou se luxe l’épaule suite à un duel avec Fabio Cannavaro. « Là, on voit qu'il a une luxation de l'épaule et tout le monde se dit que c'est fini pour lui », a raconté Jean-Pierre Paclet, qui a ensuite relayé les propos de Marco Materazzi qui s’était approché d’eux : « Ça ne sert à rien. Il est mort, le vieux ». « Zidane parle italien, il a parfaitement compris. Moi je me dis : allez, c'est le dernier match de Zidane, c'est une finale de Coupe du monde. J'ai fait une manoeuvre douce, prudente. Et là, clac, l'épaule est revenue », a poursuivi l’ex-médecin des Bleus.