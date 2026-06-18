Kylian Mbappé souffre du même problème qu'Emmanuel Macron ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé l'a confirmé face au Sénégal : il est bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que malgré ce statut, le capitaine de l'équipe de France est vivement critiqué, notamment par ses compatriotes. On lui reproche beaucoup de choses et sa communication est notamment pointée du doigt. C'est ainsi qu'un journaliste a émis une théorie concernant Mbappé, qui pourrait le rapprocher d'Emmanuel Macron. Explications.

Comme le dit le dicton : nul n'est prophète en son pays. Et actuellement, Kylian Mbappé peut en témoigner. En effet, au cours des dernières années, la cote de popularité de l'attaquant du Real Madrid a dégringolé auprès de ses compatriotes. En France, le capitaine des Bleus ne fait clairement plus l'unanimité, se voyant même régulièrement critiqué. Sa communication en crispe notamment plus d'un, mais voilà que Mbappé aurait ses raisons d'avoir une telle position.

« Il est trop intelligent par rapport au niveau général des footballeurs » A l'occasion des Grandes Gueules sur RMC, il a justement été question de la communication de Kylian Mbappé qui provoque tant de divergences. C'est alors que le journaliste Olivier Truchot a dit : « Il a une façon de communiquer. Ma théorie, c'est qu'il est trop intelligent par rapport au niveau général des footballeurs et des commentateurs sportifs. Je pense qu'il réfléchit plus que d'autres ». C'est alors que rebondissant sur le fait que Mbappé serait trop intelligent par rapport aux autres, le consultant Antoine Diers a lâché : « Il a le même problème qu'Emmanuel Macron ».