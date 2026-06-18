Kylian Mbappé souffre du même problème qu'Emmanuel Macron ?

A 27 ans, Kylian Mbappé l'a confirmé face au Sénégal : il est bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que malgré ce statut, le capitaine de l'équipe de France est vivement critiqué, notamment par ses compatriotes. On lui reproche beaucoup de choses et sa communication est notamment pointée du doigt. C'est ainsi qu'un journaliste a émis une théorie concernant Mbappé, qui pourrait le rapprocher d'Emmanuel Macron. Explications.
Comme le dit le dicton : nul n'est prophète en son pays. Et actuellement, Kylian Mbappé peut en témoigner. En effet, au cours des dernières années, la cote de popularité de l'attaquant du Real Madrid a dégringolé auprès de ses compatriotes. En France, le capitaine des Bleus ne fait clairement plus l'unanimité, se voyant même régulièrement critiqué. Sa communication en crispe notamment plus d'un, mais voilà que Mbappé aurait ses raisons d'avoir une telle position.
« Il est trop intelligent par rapport au niveau général des footballeurs »
A l'occasion des Grandes Gueules sur RMC, il a justement été question de la communication de Kylian Mbappé qui provoque tant de divergences. C'est alors que le journaliste Olivier Truchot a dit : « Il a une façon de communiquer. Ma théorie, c'est qu'il est trop intelligent par rapport au niveau général des footballeurs et des commentateurs sportifs. Je pense qu'il réfléchit plus que d'autres ». C'est alors que rebondissant sur le fait que Mbappé serait trop intelligent par rapport aux autres, le consultant Antoine Diers a lâché : « Il a le même problème qu'Emmanuel Macron ».
La réponse de Mbappé face aux critiques
Très régulièrement critiqué, Kylian Mbappé a justement été interrogé sur ses détracteurs à la suite du match face au Sénégal et de son doublé. L'attaquant de l'équipe de France avait alors répondu : « Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et faire en sorte que mon équipe gagne la Coupe du monde. Le reste, ça fait partie du personnage et de ma carrière. Il n'y a pas de revanche à prendre. Si je commence à jouer pour faire taire tous les gens qui me critiquent, je devrais jouer jusqu'à 80 ans ».