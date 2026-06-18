Kylian Mbappé : Sa nouvelle idylle qui peut tout changer pour l'équipe de France en Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce sont d’eux deux qu’est venue la lumière mardi lors du premier match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Michael Olise à la passe, Kylian Mbappé à la finition : 1-0 pour l’équipe de France. La relation entre les deux attaquants des Bleus n’est pas que professionnelle et sportive puisque selon Le Parisien, une bromance aurait vu le jour en coulisses entre la star du Bayern Munich et le buteur du Real Madrid.

« Lui, je l’adore. J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique. Et c’est un joueur exceptionnel, on a beaucoup de chance de l’avoir avec nous ». Avant le décollage pour les États-Unis où l’équipe de France a déjà battu le Sénégal pour son entrée en lice mardi grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une passe décisive de Michael Olise (3-1), le capitaine des Bleus disait au Parisien tout le bien qu’il pensait de son coéquipier qui a fêté sa première sélection en septembre 2024 avec l’équipe de France A. « Il a toujours voulu représenter l’équipe de France et ça se voit. Il est très content d’être avec nous et on est très contents de l’avoir. C’est un plaisir de jouer avec lui et on espère qu’il va faire une grande compétition ».

Olise et Mbappé sont de plus en plus proche Sur et en dehors du terrain, les deux hommes sont différents. Et pourtant, ils disposent d’une relation étroite comme Le Parisien le souligne dans son édition du jour. Dès les premiers pas de Michael Olise à Clairefontaine, Kylian Mbappé se serait personnellement chargé de lui offrir la meilleure acclimatation possible malgré la barrière de la langue pour Olise qui a grandi en Angleterre bien que sa mère lui ait inculqué la culture française. Avec Mbappé, la star du Bayern Munich aurait trouvé « un grand frère » comme révélé par le quotidien de la capitale. C’est pourquoi il apparaît souvent à ses côtés et à ceux d’Ousmane Dembélé à table.