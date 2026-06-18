«Je me suis fait chambrer» : Mbappé bat son record, Giroud dévoile une scène amusante à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent aux États-Unis comme consultant pour la BBC, Olivier Giroud a vu Kylian Mbappé le détrôner en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus à l’occasion du premier match contre le Sénégal (3-1). L’ancien attaquant d’Arsenal a partagé auprès de L'Equipe sa fierté de voir la star du Real Madrid lui succéder.

Auteur d’un doublé lors du premier match des Bleus dans cette 23e Coupe du monde face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore en atteignant la barre des 58 réalisations, dépassant ainsi Olivier Giroud, bon joueur au moment d’évoquer la perte de ce record.

« J'espérais qu'il le fasse pendant la Coupe du monde » « Il l'a fait dès le premier match de cette Coupe du monde quand même, s’est amusé l’ancien numéro 9 de l’équipe de France, interrogé par L’Équipe. J'espérais qu'il le fasse pendant la Coupe du monde, c'est un joli clin d'oeil, ou à Pierre Mauroy à Lille durant le match de préparation contre l'Irlande du Nord (3-1), parce que j'y étais. C'est cool que ce soit arrivé pendant le Mondial. »