«Je me suis fait chambrer» : Mbappé bat son record, Giroud dévoile une scène amusante à la Coupe du monde

Présent aux États-Unis comme consultant pour la BBC, Olivier Giroud a vu Kylian Mbappé le détrôner en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus à l’occasion du premier match contre le Sénégal (3-1). L’ancien attaquant d’Arsenal a partagé auprès de L'Equipe sa fierté de voir la star du Real Madrid lui succéder.
Auteur d’un doublé lors du premier match des Bleus dans cette 23e Coupe du monde face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore en atteignant la barre des 58 réalisations, dépassant ainsi Olivier Giroud, bon joueur au moment d’évoquer la perte de ce record.
« J'espérais qu'il le fasse pendant la Coupe du monde »
« Il l'a fait dès le premier match de cette Coupe du monde quand même, s’est amusé l’ancien numéro 9 de l’équipe de France, interrogé par L’Équipe. J'espérais qu'il le fasse pendant la Coupe du monde, c'est un joli clin d'oeil, ou à Pierre Mauroy à Lille durant le match de préparation contre l'Irlande du Nord (3-1), parce que j'y étais. C'est cool que ce soit arrivé pendant le Mondial. »
« Je me suis fait chambrer un peu par les Anglais »
« C'était la suite logique, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. C'est une immense fierté d'avoir gardé ce record pendant trois ans et demi et je suis content que ce soit lui qui arrive à le battre évidemment », poursuit Olivier Giroud, qui s’est rapidement fait chambrer après les deux buts de Kylian Mbappé. « J'ai découvert ça pendant que j'étais sur le plateau de la BBC pour qui je travaille pendant la Coupe du monde et je me suis fait chambrer un peu par les Anglais mais ils étaient contents pour Kylian aussi », conclut-il. Parfaitement lancés dans ce Mondial, Kylian Mbappé et les Bleus ont désormais rendez-vous avec l’Irak ce lundi (23h, heure française).