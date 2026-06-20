PSG - Achraf Hakimi accusé de viol : Kylian Mbappé attendu au procès, «il sera cité comme témoin» 

Alexis Brunet

Vendredi, la justice française a confirmé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et donc son procès à venir pour viol. Le défenseur du PSG attend ce rendez-vous avec impatience pour prouver sa non-culpabilité comme il l’affirme. Grand ami de l’international marocain, Kylian Mbappé devrait lui être entendu comme témoin à la barre.

Achraf Hakimi sera bel et bien jugé pour viol. Vendredi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi du joueur de 27 ans devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et donc son procès à venir. Le défenseur du PSG est accusé de viol par une femme pour des faits remontant à 2023, mais l’international marocain réfute lui depuis le début les accusations.

Mbappé sera entendu comme témoin Très proche d'Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a déjà été entendu dans cette affaire en 2023 et sa déposition avait beaucoup fait parler. Sur BFM TV, l’avocate de l’attaquant, Me Fanny Colin, est revenue sur cet épisode et elle a confirmé qu’il y avait de grandes chances pour que l'attaquant du Real Madrid soit entendu comme témoin lors du procès. « Monsieur Kylian Mbappé a exprimé devant les policiers qui l’ont entendu que monsieur Achraf Hakimi ne comprenait pas l’accusation portée contre lui puisqu’il n’y avait jamais eu de pénétration digitale, et qu’Achraf Hakimi lui avait dit qu’il y avait eu des baisers et caresses mutuelles sur des parties intimes, et qu’il n’y avait eu aucun refus de la part de cette jeune femme. Il se trouve que le magistrat instructeur a interprété ce propos de monsieur Mbappé, considérant qu’Achraf Hakimi aurait, quelque part, reconnu avoir touché le sexe de cette femme. Mais ce qu’a fait simplement monsieur Mbappé, c’est de dire : "Mon propos a été déformé, ce n’est pas ce que j’ai dit, ni ce que je voulais dire." S’il sera cité comme témoin ? Je pense qu’il sera cité comme témoin au procès, bien sûr. »