PSG - Achraf Hakimi accusé de viol : Kylian Mbappé attendu au procès, «il sera cité comme témoin» 

Vendredi, la justice française a confirmé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et donc son procès à venir pour viol. Le défenseur du PSG attend ce rendez-vous avec impatience pour prouver sa non-culpabilité comme il l’affirme. Grand ami de l’international marocain, Kylian Mbappé devrait lui être entendu comme témoin à la barre.
Achraf Hakimi sera bel et bien jugé pour viol. Vendredi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi du joueur de 27 ans devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et donc son procès à venir. Le défenseur du PSG est accusé de viol par une femme pour des faits remontant à 2023, mais l’international marocain réfute lui depuis le début les accusations.
Mbappé sera entendu comme témoin
Très proche d'Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a déjà été entendu dans cette affaire en 2023 et sa déposition avait beaucoup fait parler. Sur BFM TV, l’avocate de l’attaquant, Me Fanny Colin, est revenue sur cet épisode et elle a confirmé qu’il y avait de grandes chances pour que l'attaquant du Real Madrid soit entendu comme témoin lors du procès. « Monsieur Kylian Mbappé a exprimé devant les policiers qui l’ont entendu que monsieur Achraf Hakimi ne comprenait pas l’accusation portée contre lui puisqu’il n’y avait jamais eu de pénétration digitale, et qu’Achraf Hakimi lui avait dit qu’il y avait eu des baisers et caresses mutuelles sur des parties intimes, et qu’il n’y avait eu aucun refus de la part de cette jeune femme. Il se trouve que le magistrat instructeur a interprété ce propos de monsieur Mbappé, considérant qu’Achraf Hakimi aurait, quelque part, reconnu avoir touché le sexe de cette femme. Mais ce qu’a fait simplement monsieur Mbappé, c’est de dire : "Mon propos a été déformé, ce n’est pas ce que j’ai dit, ni ce que je voulais dire." S’il sera cité comme témoin ? Je pense qu’il sera cité comme témoin au procès, bien sûr. »
Achraf Hakimi prend la parole sur X
Peu de temps après l’annonce de son futur procès, Achraf Hakimi a décidé de prendre la parole sur X. Le défenseur du PSG s’est dit très tranquille concernant cette affaire, persuadé qu’il n’a rien à se reprocher. « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire." J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. »