Ayyoub Bouaddi : Loin de l’équipe de France, il bat deux records à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est donc avec le Maroc qu’Ayyoub Bouaddi dispute la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Impressionnant face au Brésil, le joueur du LOSC a profité de la victoire des siens contre Haïti pour battre deux records de précocité.

Impressionnant contre le Brésil (1-1), Ayyoub Bouaddi a encore été précieux pour le Maroc lors de la victoire face à l’Écosse dans la nuit de vendredi à samedi. Chez les Lions de l’Atlas, on savoure le fait de pouvoir compter sur le milieu de terrain de 18 ans, qui a privilégié la sélection marocaine après être passé par les sélections jeunes de l'équipe de France.

Déjà deux records pour Bouaddi avec le Maroc Ayyoub Bouaddi ne prouvait pas rêver de meilleurs débuts aux côtés d’Achraf Hakimi et des autres joueurs retenus par Mohamed Ouahbi pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord. Grâce à ce succès face à l’Écosse, le crack du LOSC est devenu, à 18 ans et 8 mois, le plus jeune joueur africain à remporter une rencontre dans l'histoire du Mondial d’après les chiffres de Stats du Foot. Bouaddi est également le plus jeune joueur à avoir gagné un match dans un tournoi majeur avec le Maroc (CAN et Mondial compris).