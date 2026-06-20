Coupe du monde 2026 - Achraf Hakimi renvoyé en procès : Le sélectionneur du Maroc donne de ses nouvelles

Alexis Brunet

Vendredi, la justice française a confirmé qu’Achraf Hakimi était renvoyé devant la cour criminelle et qu’il sera jugé pour viol d’une femme en 2023, ce qu’il nie depuis le début. Lors du match entre le Maroc et l’Écosse, le défenseur du PSG a été sifflé abondamment par les supporters adverses et le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Mohamed Ouabhi, a donné de ses nouvelles après la rencontre.

Achraf Hakimi n’échappera pas au procès. Vendredi, on a appris que le défenseur du PSG était renvoyé devant la cour criminelle et sera donc jugé pour le viol d’une femme en 2023, pour lequel il est toujours présumé innocent. Une nouvelle qui est tombée quelques heures avant le deuxième match du Maroc lors de la Coupe du monde, face à l’Écosse (victoire 1-0 des coéquipiers de Brahim Diaz).

Hakimi ciblé par des sifflets Si les supporters du Maroc soutiennent Achraf Hakimi, ce n’est pas le cas des fans écossais qui ont copieusement sifflé le latéral droit du PSG lors de la rencontre. Cela n’a pas semblé déranger le Parisien, qui a reçu le soutien de son sélectionneur après la rencontre. « Il était bien. Il s'est réveillé le matin, il a mangé comme tout le monde, il s'est préparé, il a motivé tout le monde. Il était dans le vestiaire, il était concentré, il voulait faire un gros match, il a fait un gros match. Donc on n'a rien à dire. On est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein. Il va encore faire de très bons matches, c'est le meilleur latéral droit du monde, il va le montrer dans cette Coupe du monde. C'est une personne qui est très importante pour moi, pour le staff, pour les joueurs, pour l'équipe marocaine », a déclaré Mohamed Ouabhi, d’après des propos rapportés par RMC Sport.