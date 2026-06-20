Equipe de France : Numéro 10 ou ailier droit ? Michael Olise révèle son poste préféré !

Amadou Diawara

Habitué à jouer en tant que numéro 10 en équipe de France, Michael Olise a été replacé sur l'aile droite contre le Sénégal en première période. Mais pour le second acte, Didier Deschamps a recentré son joueur, qui évolue sur le côté avec le Bayern. Interrogé sur son poste préféré, Michael Olise a révélé qu'il préférait jouer dans l'axe.

Ces derniers mois, Michael Olise était aligné dans l'axe en équipe de France et sur le côté droit avec le Bayern. Mais pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a décidé de positionner son numéro 11 sur l'aile, tandis qu'Ousmane Dembélé a pris sa place dans l'axe.

«J'ai grandi en jouant au poste de numéro 10» Pas satisfait par ce qu'il a vu face au Sénégal en première période, Didier Deschamps a changé ses plans. En effet, Michael Olise a été recentré, tandis qu'Ousmane Dembélé a retrouvé l'aile droite, son poste habituel en équipe de France. Un choix qui a porté ses fruits, puisque les Bleus ont fini par trouver la faille face aux Lions de la Teranga, s'imposant 3-1 au final.