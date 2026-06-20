Equipe de France : Numéro 10 ou ailier droit ? Michael Olise révèle son poste préféré !

Habitué à jouer en tant que numéro 10 en équipe de France, Michael Olise a été replacé sur l'aile droite contre le Sénégal en première période. Mais pour le second acte, Didier Deschamps a recentré son joueur, qui évolue sur le côté avec le Bayern. Interrogé sur son poste préféré, Michael Olise a révélé qu'il préférait jouer dans l'axe.
Ces derniers mois, Michael Olise était aligné dans l'axe en équipe de France et sur le côté droit avec le Bayern. Mais pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a décidé de positionner son numéro 11 sur l'aile, tandis qu'Ousmane Dembélé a pris sa place dans l'axe.
«J'ai grandi en jouant au poste de numéro 10»
Pas satisfait par ce qu'il a vu face au Sénégal en première période, Didier Deschamps a changé ses plans. En effet, Michael Olise a été recentré, tandis qu'Ousmane Dembélé a retrouvé l'aile droite, son poste habituel en équipe de France. Un choix qui a porté ses fruits, puisque les Bleus ont fini par trouver la faille face aux Lions de la Teranga, s'imposant 3-1 au final.
«Pour moi, c'est un peu plus naturel»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Michael Olise (24 ans) a reconnu que son poste préférentiel était celui de numéro 10. « Avez-vous besoin de liberté sur le terrain pour vous exprimer ? Oui, dans une certaine mesure. Cela dépend aussi de certaines choses, de la façon dont la rencontre est maîtrisée par exemple. Je pense que le foot est aussi une question de maîtrise. Je veux dire, chaque entraîneur a sa propre philosophie. Ensuite, on essaie d'imposer son style au sein de la rencontre, pour que tout s'articule bien. Quand on joue dans une structure où l'on sait où l'on va, ça me facilite un peu la tâche aussi. Dans quelle position vous sentez-vous le plus à l'aise ? Je crois que c'est en numéro 10. C'est un rôle un peu plus libre. J'ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc, pour moi, c'est un peu plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, car je joue sur l'aile aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qui me semble le plus naturel », a avoué l'international français.