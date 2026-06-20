«Il m’en a voulu» : Noël Le Graët annonce un malaise avec Didier Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant douze ans, de 2011 à 2023, Noël Le Graët s’est retrouvé à la présidence de la Fédération Française de Football. Alors que la fin de son mandat a été marquée par de nombreuses polémiques, l’ancien patron de la FFF a révélé dans les colonnes de Ouest-France avoir connu un certain malaise avec Didier Deschamps à propos d’un coup tactique. Explications.

Durant de très nombreuses années, ils auront formé un duo très important dans l’histoire de l’équipe de France. Arrivé à la présidence de la Fédération Française de Football en 2011, Noël Le Graët a rapidement composé avec la présence de Didier Deschamps (arrivé en 2012) à la tête des Bleus. Les deux hommes ont toujours noué une relation assez solide. Cependant, l’ancien patron de la FFF est revenu ce samedi dans les colonnes de Ouest-France sur une scène qui avait donné lieu à une certaine tension entre Deschamps et lui-même.

« Pendant quarante-huit heures, il m’en a voulu » Un jour, le sélectionneur de l’équipe de France a présenté sa composition d’équipe à Noël Le Graët, qui s’est alors permis une petite remarque : « Vous devriez aligner un quatrième milieu défensif. » Une remarque qui visiblement, n’a pas du tout plu à Didier Deschamps. « Pendant quarante-huit heures, il m’en a voulu », a ainsi indiqué Le Graët auprès du quotidien, lui qui a évoqué également la belle relation qu’il entretenait avec l’ancien coach de l’OM : « On a eu de la chance. Dans le football, garder de bonnes relations pendant aussi longtemps, ce n’est pas courant. »